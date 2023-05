Pedro Díaz "pasa" de intereses de otros clubes: "Nadie me quita poder jugar con el Sporting en Primera"

Pedro Díaz, medio del Sporting de Gijón, sorprendió este mediodía en Mareo al mostrarse categórico sobre su voluntad de no escuchar ofertas de equipos de superior categoría: "El tren pasa para ser futbolista o para cosas que pueden no volver, pero a mí nadie me quita que pueda jugar en Primera división con el Sporting de Gijón. Tengo 24 y me quedan siete o ocho años si Dios quiere, y el tren creo que no pasa; y si pasa va a volver muchas veces para estar con el Sporting en Primera", dijo el jugador tras hacerse con el premio Mahou.

¿Cómo está?: "Estoy bien, hoy he entrenado con normalidad y es cierto que ayer y anteayer estuve el margen porque tenía una sobrecarga en los gemelos, pero nada más que eso. Estoy muy bien". Permanencia: "Se hace largo, pero se disfruta, porque ya estamos en el último tramo. Es un partido muy importante, tenemos que ir a por puntos allí y cerrar la permanencia de una vez. Cuanto antes se cierre la permanencia será mejor. Ahora es lo que toca y de una manera u otra hay que intentar no verlo de mala manera. Tenemos un partido muy guapo para disputar y vamos con ilusión y ganas de cerrarlo". La pubalgia: "No barajo la posibilidad de operarme, o al menos aún no ha salido esa idea. Confío y creo que trabajando y fortaleciendo así se cuida. La clave es no dejar de trabajarla y fortalecerla". Su posición: "Son decisiones que toma el cuerpo técnico y al final estoy para cumplirlas. Siempre estoy abierto para aprender". Relación con Ramírez: "Cuando se se le pasa algo por la cabeza, tiene alguna duda, no se calla nada y habla contigo. Eso para el jugador está muy bien, porque no te genera dudas a la hora de pensar si puede pasar algo o no. Cualquier cosa la hablas con él o con los demás. Son personas muy cercanas con las que es muy fácil comunicarte y eso es mucho más cómodo para el jugador". Futuro: "Es mucho más importante hablar se cerrar la permanencia con un partido bastante complicado. Sinceramente en mi cabeza solo ronda eso".