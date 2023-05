Los candidatos a la Alcaldía de Gijón ven acertado que tras el Mundial se reduzca el aforo de El Molinón

Los nuevos planes de Orlegi para El Molinón, que permitirían, entre otros cambios, una reducción en el aforo tras la Copa del Mundo 2030 a poco más de 30.000 asientos han sido acogidos con muchísima cautela entre los candidatos a la Alcaldía de Gijón hasta conocer más detalles. El proyecto de El Molinón modular fue expuesto el miércoles en la sala de prensa de El Molinón ante los técnicos de la Federación de España y Portugal. Los partidos políticos con representación en el Consistorio mantiene un tono moderado, aunque, eso sí, creen que el ajuste de aforo es acertado.

"Siempre hemos dicho que Foro Asturias apoyará y fomentará cualquier inversión que sea positiva para Gijón. A falta de conocer toda la información, El Molinón podría ser, sin duda, una de ellas. El formato modular que ahora se contempla puede ser una solución interesante, sobre todo porque, tras el Mundial, permitiría mantener un aforo acorde a la ciudad", explica Carmen Moriyón, candidata de Foro. "Es una solución viable, y que puede dar respuesta a uno de los problemas que se planteaban con el aforo de mas de 40.000 espectadores. Permitiría disponer del aforo que se pide para la celebración del Mundial y a posteriori adaptarlo a las necesidades reales", apunta José Carlos Fernández Sarasola, candidato de Ciudadanos.

Hay una línea común de prudencia. "Mantenemos la misma posición de prudencia. En cualquiera de los proyectos que se plantee debe quedar claro que se mantendrá tanto la propiedad municipal como la importancia de conservar la esencia del estadio y de la zona. Y evidentemente nos encantaría que Gijón fuese una de las sedes del Mundial, es un evento que da a cualquier ciudad una visibilidad y protagonismo a escala global. Pero sabemos que el propietario del campo, que es el Ayuntamiento, no puede ni de lejos sufragar una obra de este tipo", explica Ángela Pumariega, candidata del Partido Popular.

Desde la Casa del Pueblo, sede del PSOE, se asegura que lo principal es conocer los detalles del proyecto. "Todos queremos una ciudad mundialista pero El Molinón y su entorno es un patrimonio de la ciudad y lo prudente antes de opinar es conocer en profundidad el proyecto", apunta Luis Manuel Flórez, "Floro", candidato socialista, que subraya que "el proyecto del Molinón sigue siendo una gran incógnita para todos. El anuncio de la posibilidad de un estadio modular no hace más que confirmarlo y hasta que no se nos facilite información precisa sobre la planificación definitiva conviene mantener la prudencia". "Nuestra única opinión por el momento es que la opción de ser sede del Mundial 2030 es muy atractiva, aunque para llegar allí aún queda mucho por hacer", cuenta Sara Á. Rouco, candidata de Vox. "Como aficionada y sportinguista me gustaría ver un mundial en El Molinón. Pero tenemos que ser prudentes y ver el proyecto definitivo antes de emitir un pronunciamiento. Tenemos que saber qué obra se quiere hacer y cómo se va a financiar, entre otros aspectos. Y seguimos pensando que la decisión final la deberá tomar la ciudadanía mediante una consulta vinculante", dice Olaya Suárez, candidata de Podemos. "Tenemos que conocer el proyecto completo, y a partir de ahí valorarlo en su conjunto", apunta Javier Suárez Llana, de Izquierda Unida.