Irarragorri, respaldo por la salvación: el dueño respaldará al Sporting en Eibar

El proyecto de Orlegi Sports atraviesa su tarde más trascendental en el Sporting para dar por sentada una permanencia que parece escurrirse de las manos del club rojiblanco, ahora mismo el único rival que puede alcanzar un Málaga que parecía desahuciado pero que se agarra a la tabla como su último salvavidas y que visita al Alavés con la necesidad de un triunfo para apretar más las tuercas al equipo gijonés. La propiedad mantiene su empeño en construir un futuro en Mareo, y continúa con su "proceso" mientras espera salir airoso de todo lo que suceda en un radio de apenas 50 kilómetros, la distancia que separa Eibar de Vitoria, donde se juegan dos batallas antagónicas: el ascenso a Primera División y la permanencia. Los dos encuentros se celebran al mismo tiempo (18: 30 horas) al estar los horarios unificados en las dos últimas fechas de competición.

Al Sporting le vale casi todo para evitar llegar a la última jornada –ante la Ponferradina– jugándose continuar en el fútbol profesional. A los rojiblancos les solventaría meterse en un lío mayúsculo empatar ante el Eibar, que sigue aspirando al ascenso directo –es cuarto–, pero que llega tocado tras sumar ocho encuentros seguidos sin ganar. Pero en caso de tropiezo, que se pretende evitar, bastaría con que el equipo de Pellicer abandone Vitoria sin los tres puntos para que el Sporting consume su continuidad en el profesionalismo. El Alavés depende además de sí mismo para subir por la vía rápida. Pero la tensión se palpa en el ambiente a la espera de que se resuelva de una vez el campeonato. La jornada, por todo, se presenta de emociones fuertes. En Mareo se registran estos días dos tiempos de trabajo de forma simultánea.

La situación es peculiar, porque desde hace semanas el foco mediático y los planes de Orlegi Sports están en avanzar en el futuro, mientras que el presente sigue sin resolverse. El triunfo del Málaga ante el Mirandés ha vuelto a crear incertidumbre. El área deportiva del Sporting planifica el futuro con el pensamiento en la continuidad en Segunda División; la propiedad prosigue avanzando en su proyecto para que Mareo sea un gran caladero de talento mexicano a través de la Academia Elite. Y, mientras, Miguel Ángel Ramírez se ha aíslado durante toda la semana del ruido, y ha insistido mucho a sus jugadores de la necesidad de conectarse al campeonato para dejar solventada la Liga sacando puntos de Ipúrua.

El proyecto de Orlegi Sports atraviesa su tarde más trascendental en el Sporting para dar por sentada una permanencia que parece escurrirse de las manos del club rojiblanco, ahora mismo el único rival que puede alcanzar un Málaga que parecía desahuciado pero que se agarra a la tabla como su último salvavidas. La propiedad mantiene su empeño en construir un futuro en Mareo, y continúa con su "proceso" mientras espera salir airoso de todo lo que suceda en un radio de apenas 50 kilómetros, la distancia que separa Eibar de Vitoria, donde se juegan dos batallas antagónicas: el ascenso a Primera División y la permanencia. Los dos encuentros se celebran al mismo tiempo (18: 30 horas) al estar los horarios unificados en las dos últimas fechas de competición. Pero, al mismo tiempo, ha trasladado fuerza a la plantilla para salvar este momento. Alejandro Irarragorri estará hoy en Eibar arropando al equipo.

Al Sporting le vale casi todo para evitar llegar a la última jornada –ante la Ponferradina– jugándose continuar en el fútbol profesional. A los rojiblancos les solventaría meterse en ese lío mayúsculo empatar ante la Sociedad Deportiva Eibar, que sigue aspirando al ascenso directo –es cuarto–, pero que llega tocado tras ocho encuentros sin ganar. Pero en caso de tropiezo, que se pretende evitar, bastaría con que el equipo de Pellicer abandone Vitoria sin los tres puntos para que el Sporting consume su continuidad en el profesionalismo. El Alavés depende además de sí mismo para subir a Primera División por la vía rápida. La tensión se palpa en el ambiente a la espera de que se resuelva de una vez un campeonato que fue ya tildado como "rotundo fracaso" por el dueño, Alejandro Irarragorri, en caso de no terminar la temporada en play off, y que tras la finalización de la competición llevará con certeza al área deportiva a una profunda reflexión para no repetir de nuevo errores. A nivel interno se gesta una revolución en la plantilla. En cualquier caso todos los movimientos pensados parecen estar parados a la espera de que se certifique la salvación.

Ramírez se ha aislado durante toda la semana del ruido, y ha insistido en los entrenamientos a sus jugadores de la necesidad de conectarse para dejar al fin solventada la Liga sacando puntos de Ipurúa. La baja de Insua por segunda semana consecutiva deja a MAR sin su defensa más usado. El técnico canario alistó ayer a Christian Rivera, que vuelve a Eibar, donde debutó en la máxima categoría de fútbol profesional, y citó ayer a todos los habituales para la final. El equipo se quedó ayer concentrado en Bilbao.