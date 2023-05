Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, reiteró en varias ocasiones este mediodía en Mareo que "no dije que este club fuese amateur". La reacción de MAR llega tras su rueda de prensa tras el derbi asturiano ante el Oviedo donde comentó que el Sporting necesitaba continuar profesionalizando el club, lo que generó muchos comentarios. "Yo no dije eso. Igual no tenemos que cortar y pegar para tener corticas. El cuerpo anterior dijo mí mismo: reestructuración. Yo no dije eso. Y esa responsabilidad de esa sala. La gente nos lee. Si lee un titular. "El mister dijo que somos cuerpo técnico amateur”. Yo no dije que este club fuese amateur y menos el cuerpo técnico anterior. Solo faltaba que le faltase al respeto al Pitu. El dijo que le faltaba mucho por mejorar y llegar a la elite. Eso dijo él y yo. Yo me dedico a entrenar cada día pero también a intentar que el club sea mejor".

Todas sus palabras: ¿Cómo está la plantilla? "He visto a la plantilla tranquila y centrada. Con ganas de que llegue el día de mañana. Es un gran estadio para jugar a fútbol. Los veo animados" ¿Seguirá el partido del Málaga? Cuando más te desvíes menos ayudas a los jugadores y al equipo. Se trata de competir. Y estar centrado en lo que tengo delante: el Eibar y mis jugadores. Lo que venga de fuera ayuda a estar presente Dinámica del Eibar Puede pesar la experiencia del año pasado y llevar jornadas sin ganar. Tiene la urgencia de ganar ¿Cómo es el Eibar? Tienen muy buena plantilla. Llegada por fuera. Ponen centros peligrosos al área. Tienen llegada y pegada. Son un equipo sólido que defienden bien y compacto. Tienen buenos lanzadores y rematadores. Vamos a intentar estar concentrados. Jordan Carrillo El ha tenido competencia interna y le ha Siro complicado tener regularidad. En la posición en la que ha podido jugar. Es un jugador que tiene unas características que no tiene ninguno. Es un jugador que tiene mucho potencial. Creemos mucho en su desarrollo Fran Villalba Jugadores de ese tipo entran en cualquier esquema de entrenador; son diferentes porque generan cosas y desequilibran. Una cosa es el orden táctico para que sea creativo. No podemos anular la creatividad. Es lo que mejor tienen. Pedro Díaz Obviamente Pedro ha tenido un desarrollo muy importante y también de la mano de la madurez. Va siendo mayor. Cada vez entiende mejor el juego y toma mejores decisiones. A partir de ahí es un elemento importante para el club. Lo que venga en adelante dependerá de él Valoración desde su llegada Tenía que adaptarme a las necesidades y ver cómo podíamos competir mejor. Ha habido muchos lesionados que han hecho al equipo perder elementos para competir mejor: hemos tirado de chicos sin experiencia que te terminan sosteniendo. Hemos pedido elementos importantes. Alguno está de vuelta como Djuka. Ese grupo con esos elementos habría sido más competitivo. Su cercanía con la plantilla Trabajo con personas y no con máquinas. Es importante el factor humano. Un equipo es generar vínculos de confianza. Pero no solo con los jugadores; también con los empleados del club. Jeraldino Hasta que no termine todo… No vamos a sentarnos y avanzar. Por lo menos yo. El club hará su valoración. Pero después veremos como se queda Mental Cuando suene el silbato tenemos que estar presentes en lo que toca. Sabemos cómo podemos competir mejor. Tenemos que estar en atacar y defender. Jony Va a depender de su evolución y su evolución no le permite estar con el grupo. Ya le quisimos tener y hubo recaída. Lo más importante es su salud. Hay que ir con pies de plomo. Ya nos sentaremos. Y lo que podamos hacer la próxima temporada ya lo analizaremos