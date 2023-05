El técnico rojiblanco, Miguel Ángel Ramírez, salió a rueda de prensa aliviado después de que el Sporting sellase la permanencia ante el Eibar tras conseguir un sufrido empate (2-2) en Ipurua. Incluso de haber perdido, los rojiblancos tenían sellada la permanencia con la derrota del Málaga en su visita al Alavés (2-1).

El partido: "Hasta que nos dieron las piernas hemos competido muy bien. Los chicos han hecho muy buen partido desde el comienzo, siendo un equipo sólido, evitando centros laterales que era el arma más peligrosa del Eibar y sabiendo que a balón parado íbamos a sufrir".

Tarde de transistores: "Escuché en algún momento algo sobre el partido en Vitoria, pero ni el cuerpo técnico ni los jugadores estábamos a eso".

Distinto planteamiento: "El Eibar en la primera parte tenía transiciones de dos contra dos que no queríamos tener y necesitábamos a uno más en esa línea para poder defender ese espacio. El 4-4-2 era lo que más difícil le había resultado al Eibar y lo que más nos podía ayudar para competir".

Cambio en su propuesta: "Hay equipos que juegan a lo que más me pueda gustar y lo he analizado. La valoración de la temporada, es que aquí hay algo que está fallando y no es el entrenador. Aquí hay que sentarse y evaluar procesos para saber si hay resultados diferentes y planificar. No va a ser de un día para otro, porque hay que cambiar muchas cosas".

Confección de la plantilla: "A todos los niveles, el club tiene que cambiar".

Ascenso a futuro: "Ahora no toca cometer ese mismo error que se lleva cometiendo años.

Escenario: “Habrá que ver qué elementos podemos incorporar. Creo que se están haciendo cosas en todos los departamentos. Convivo día a día no solo con la plantilla, sino con diferentes departamentos. Ha habido muchos cambios de personal en toda la estructura del club. Hay mucha gente nueva. Toda esa gente está entrando y están haciendo las cosas en una dirección. Creo que se están haciendo muy buenas cosas en el club a todos los niveles y el compromiso es alto para cumplir las expectativas. Entiendo la urgencia de resultados, pero esto es un camino a recorrer que nos debe ir llevando poco a poco. Hay muchos ejemplos en Primera, en Segunda… Clubes que poco a poco han ido creciendo y cambiando. Sé que esto va de resultados y cuando sean malos me iré. El club debe formar un proyecto sostenible a largo plazo para que cuando se suba se opte a mantenerse en el futbol de máximo nivel, que es donde merece estar el Sporting".

Nota a la temporada: "No soy de números. Nos toca sentarnos en el club a nivel interno y ver qué errores se están cometiendo año tras año para tener los mismos resultados y qué hacer para convertirnos en un club que merezca mejores resultados. Va de todo. Va del diseño de la plantilla, de las estructuras del club, del cuerpo técnico… Abordar qué tenemos que mejorar para competir mejor. Nos toca evaluarnos y tenemos que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos".

Confección de la plantilla: "De la plantilla no hemos hablado todavía y no lo haremos hasta que acabe la temporada. Eso es algo que ya está trabajando el club y he decidido mantenerme al margen para estar centrado en lo que tocaba ahora".

Baja de Pedro: "Venía arrastrando semanas quizás a un peor rendimiento; a un estado físico que iba decayendo. Esa semana ha entrenado pocos días porque estaba mu cargado. No queríamos que en el partido se nos cayera después de 45 minutos".

Autocrítica: "En ningún momento hablo de la propiedad anterior o el cuerpo anterior. Hablo del presente, de los que estamos. No estaba aquí antes para juzgar, ni soy nadie para ello. Me refiero siempre al grupo de personas que estamos ahora en el Sporting".

Potencial del Sporting: "Encuentro cierto pesimismo entre las personas que voy conociendo en Gijón. Con todo el potencial que tiene esta comunidad y una ciudad como Gijón... Tiremos para arriba. Yo soy un afortunado. Estoy en esta ciudad muy feliz con la gente que comparto el día a día. Creo que tenemos potencial, soy parte de esta ciudad. Hay potencial para hacer lo que queramos. Ese conformismo que me voy tropezando… Todos esos pensamientos que no sirven para nada y solo te pone límites. Tenemos un potencial de la hostia y tiremos para adelante".