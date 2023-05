El Sporting se salva y punto: empata en Eibar y continuará un año más en Segunda

El Sporting se ganó en el campo continuar un año más en Segunda División. Se salvó y punto. Aunque la frase podría herir susceptibilidades a inicio de temporada, el empate de los rojiblancos en Ipurúa ante el Eibar sirve para garantizar la salvación y llegar sin sufrir más a la última jornada de Liga. Un mal menor, pero que en vista de la situación suena estupendo. La temporada, durísima, muy mala, y que merece una reflexión mayúscula dentro del Grupo Orlegi, sin conformarse con echar culpas al pasado, no era tampoco digna de un descenso. Sí mediocre. Pero hasta ahí. Los de Miguel Ángel Ramírez se vaciaron para sacar un punto en uno de los campos más duros de la categoría y ante un Eibar, venido a menos en este tramo final de campeonato, pero que se jugaba subir con su gente y terminó levantando un 0-2 para empatar en el 90 y rozar la victoria en el descuento. Lo evitó un gran Cuéllar, en el que apunta a ser uno deus últimos partidos con la camiseta del Sporting. Dio igual lo que sucedió a 50 kilómetros, en Vitoria. Porque allí el Alavés venció 2-1 al Málaga. Ahora sí comienza un verano de mucho movimiento para el club rojiblanco y donde el Grupo Orlegi deberá analizar con detalle los errores deportivos que han llevado al proyecto a un “rotundo fracaso”

MAR planteó una revolución táctica en Ipurúa partiendo desde un 4-4-2: rompió con la defensa de tres centrales, quitó a un efectivo por dentro al retirar a Pedro, entre algodones toda la semana, y buscó la velocidad con Aitor y Queipo en los costados, y Djuka y Otero como flechas arriba. Bruno e Izquierdoz, dos veteranos curtidos en mil batallas, sostenían al equipo desde atrás. Y dos guajes con ficha fiilial -Varane y Nacho Martín- se pegaban con el centro del campo armero ante Peru y Matheus. Y el plan, arriesgado, tuvo una buena respuesta. Eso sí, con un susto inicial. Porque los de Gaizka Garitaron salieron en quinta marcha con el siempre incisivo Vadillo, que metió miedo al Sporting al primer minuto tras terminar con peligro una acción después de deshacerse del pegajoso Guille Rosas. Pero los rojiblancos se levantaron. El encuentro fue de muchísimo ritmo y abierto. Fue un intercambio de golpes.

Nadie quería anestesiar el partido y los dos equipos parecían tener prisas por llegar al área. Los de Garitano jugaron a pecho descubierto, dejando espacio. Con eso jugó Miguel Ángel Ramírez, que puso a su once más veloz. Y en una transición Djuka le cedió la pelota en carrera a Otero, que fue ligeramente contactado por Berrocal. El colombiano iba tan rápido que ese pequeño empujón le mandó al suelo. Busquets Ferrer no lo dudó: penalti. Los jugadores del Eibar no se lo podían creer. Reclamaban por partida doble: primero un forcejeo al inicio de la jugada entre Varane y Vadillo; y después que el contacto de Berrocal no era suficiente. Entonces apareció el VAR, que puso sobre aviso a Busquets Ferrer. El colegio balear se fue a revisar la acción por el monitor. Y, sorpresa: se mantuvo en su decisión confirmando el penalti. El gol apretó las tuercas del Eibar, más necesitado. Y dio a las a los rojiblancos, que respiraban aliviados. Lo que sucediera en Vitoria era un tema menor. Stoichkov, siempre peligroso, se convirtió en un demonio para los gijoneses. Cuéllar evitó un gol con una buena mano. Y al borde del descanso Aitor rozó el 0-2.

2 Eibar 2 Real Sporting: Djuka. 0-2: min 51, Aitor García. 1-2, min.66, de penalti: Stoickhkov. 2-2, min 90: Gustavo Blanco. Eibar Luca; Tejero, Berrocal, Arbilla; Corpas, Peru, Matheus, Vadillo; Stoichkov y Bautista Cambios Blanco por Corpas, min 59. Rah,ani por Vadillo, min 59. Aketxe por Bautista, min 70. Real Sporting: Cuéllar; Rosas, Cali, Bruno, José Ángel, Aitor, N. Martín, Varane, Queipo (1); Otero y Djuka Cambios Marsà por Queipo, min 45. Pedro por N. Martín, min 56. Diego por Aitor, min 73. Rivera por Varane, min 80. Cristo por Otero, min 80. Árbitro: Amonestó a los locales Tejero.. Expulsó por doble amarilla a Cali, y amonestó a Nacho Martín Ipurúa

El segundo tiempo comenzó con noticias: Villalibra adelantaba al Alavés; y MAR hacía un movimiento estratégico quitando a Queipo y añadiendo cemento con la defensa de cinco con la entrada de Marsà. Las cosas le salieron inmejorables. Porque una pérdida de balón del Eibar en el centro del campo anticipó uno de los mejores goles del año. La pelota le cayó a Aitor García, bastantes metros por detrás del centro del campo. No se lo pensó el andaluz, que vio a Luca Zidane adelantado. Golpeó con fuerza y precisión y el balón cayó justo para meterse en la escuadra. Euforia y silencio en Ipúrua. Y Aitor, desatado, corriendo hacia la zona donde estaba ubicada La Mareona. El 0-2 dejó anestesiado al Eibar. Pero un error de quien había sido hacía diez minutos héroe metió de nuevo el miedo en el cuerpo. Aitor se tiró al suelo para derribar a Tejero sobre la líena. Busquets Ferrer pitó inicialmente falta fuera del área. Pero el VAR le chivó que era penalti. Y Stoichkov lo convirtió con maestría a lo panenka. El gol cambió el estado de ánimo de unos y otros. Al Eibar le dio alas; al Sporting le hizo pensar demasiado. Aketxe rozó el 2-2, pero Cuéllar regaló una de sus últimas manos para la colección. MAR vio peligrar el partido y metió a Diego por Aitor. Defensa de cinco y Cote de interior para guardar la ropa. Gustavo Blanco, ex del Oviedo, elevó a los locales en unos diez minutos finales de locura. El delantero rozó el empate de cabeza, y después empató el partido en el 90. El jarro de agua fría fue tremendo para la tropa rojiblanca. El final, de infarto. Cali terminó expulsado. Y Cuéllar negando el empate y certificando la continuidad en el fútbol profesional.