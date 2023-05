"Mi sueño es jugar con el Sporting, me hicieron socio antes de nacer"

Diego Boza (Gijón, 20 años) salió en el cierre del pasado mercado de verano cedido a L’Entregu en busca de minutos para volver a sentirse futbolista. Atrás, dos años durísimos. Primero, tras romperse el cruzado, y después, ante la falta de protagonismo en el Sporting B. Boza marcó el domingo un doblete (ya lleva 16 tantos) para clasificar por primera vez en su historia al equipo del concejo de San Martín del Rey Aurelio para la última ronda del play-off de ascenso a Segunda Federación.

–¿Le costó dormir?

–Me costó, sí. Hasta las 3 de la mañana no pegué ojo. Estaba mirando fotos, vídeos... Siempre me pasa después de un partido. Pero ojalá no pueda dormir varias noches más si subimos. Conseguir un ascenso para esta gente, el pueblo, sería lo máximo.

–¿Se esperaba un año así?

–Tenía confianza en mí mismo. Es primera temporada entera después de tres años. El año covid paramos. Al siguiente me lesiono.

–¿Le dañó al ego salir en verano para comenzar en un club humilde?

–No. Y por eso me salió tan bien. Lo dije desde el primer día: vengo de Mareo, pero soy uno más.

–¿Qué se ha encontrado?

–Un grupo de personas increíble. Gente muy buena. Jugadores muy buenos. A veces piensas que en el Sporting están en los mejores, pero hay gente que no llega por detalles: Alberto Benito, Cristian, Borja Prieto... Son muy buenos.

–Se ha teñido el pelo.

–Hay gente que bromea diciendo que es por Griezmann, pero es por una apuesta (risas). Borja Rodríguez se lo tiñó de rubio si entrábamos en play-off. Y dije: "yo también me lo tiño de rubio y rosa si subimos". Pero luego pensé: "¿por qué me lo voy a teñir si subimos si no me lo van a ver?" Entonces me lo tiño ya...

–Tuvo una de las peores lesiones que hay en el fútbol, el ligamento cruzado...

–Sí. Pero la temporada pasada ya me encontraba perfecto. Pero la gente decidió que no contase con minutos. El entrenador y cuerpo técnico no me dieron minutos.

–¿La lesión está olvidada?

–Sí. Nada.

–¿No nota nada? ¿Ni una molestia? ¿Miedo?

–Nada, nada. Pero ya desde el año pasado. Hay quien piensa que vengo de lesión. Y no. Ya estaba recuperado el curso pasado, pero no jugué. Estaba perfecto. Entrenaba a veces con el primer equipo, y no jugaba con el B. La parte buena es que me sirvió para hacer una recuperación más larga, pero segura.

–¿Fue duro?

–Al final lo que uno quiere siempre es hacer lo que le gusta. Cuando te lo quitan o te llega una lesión grave... Me hizo madurar como persona y jugador. Al final me hice más fuerte de situaciones que son una tontería. Ahora veo con más madurez cosas que antes pensaba que eran muy graves.

–En sus inicios en Mareo se hinchó a marcar goles.

–Sí. Entré con 14 años. Venía del Roces. Y el primer año marqué cerca de 80 goles. El segundo en liga marqué 54, y metí bastantes también en un torneo que disputamos en Semana Santa. De hecho, fui convocado con la selección. Luego ya pasaron cosas raras, que se alargaron el División de Honor y luego al filial. Pero bueno, cuestión de gustos.

–¿Perdió la ilusión?

–No. Pero ahora veo el fútbol de otra forma, como un trabajo. Hago las cosas serias y ya está.

–¿Su sueño sigue siendo jugar con el Sporting?

–Sí. (Diego suspira). Tengo fotos con un año en El Molinón. Me hicieron socio del Sporting antes de nacer. Mi padre (David) es muy del Sporting.

–¿Y sigue viendo al equipo?

–Sí, pero ha perdido un poco la ilusión que tenía antes por lo que me pasó a mí. Cuando vives situaciones que no te parecen justas... Yo sigo teniendo el sueño de jugar en el Sporting.

–Le queda un año de contrato con el filial, hasta 2024.

–Sí, pero tienen que confiar en mí. Espero sentir la confianza del club. Si no, pues esto es el fútbol, hay más equipos. Pero claro que me gustaría volver. Es mi sueño. Tengo fotos en casa con camisetas del Sporting, con polos del Sporting. Cuando era pequeño pintaba con mi padre mosaicos en la grada de animación. Ser más del Sporting que yo, difícil.

–Su ídolo es David Villa.

–Sí. Tener una carrera parecida a la suya sería el sueño de todos.

–Sus asuntos los lleva DV7 Management. La agencia de "El Guaje". ¿Ha coincidido con él?

–Sí, lo conozco personalmente. He comido en alguna ocasión. Es muy buena persona. Es increíble.

–¿Le ha felicitado?

–Está pendiente (risas).