Nacho Méndez ha sido protagonista en la mañana de este miércoles en Mareo. El centrocampista del Sporting ha hablado de su proceso de recuperación tras la grave lesión de rodilla que se produjo en Tenerife. Esperaba estar de vuelta para el tramo final de la competición, pero los médicos frenaron su reaparición para "reducir riesgos" e iniciar la próxima campaña en las mejores condiciones. Habla claro de una temporada que considera un "fracaso" y también de un cambio personal, con nuevo nutricionista personal incluido, para, entre otras cosas, "huir de ciertas etiquetas" que entiende le han perseguido en los últimos años.

Su estado. "Estoy muy bien, contento de cómo está yendo todo. Lo tomo como pasado (la lesión), aunque no lo haya acabado de superarla del todo. He tenido suerte de que no se haya complicado. Pensé que iba a llegar antes, pero desde el servicio médico entendieron que no tenía mucho sentido apurar los plazos, que era mejor asentar la plastia y volver con menos riesgo. Se me hizo largo este último mes y medio".

Sus planes. "Como cada temporada que empieza, con muchas ganas e ilusión. Como un reto personal, como también fue la pasada. Es una oportunidad para demostrar que este proceso de lesión mereció la pena, que voy a volver a recuperar mi nivel y a disfrutar del fútbol. Nunca pensé que iba a desear que pasara junio tan rápido para iniciar la pretemporada".

Año para olvidar. "Qué pena también que la lesión pasara cuando llegó. Estaba ganando mi sitio, disfrutando del día a día. Fue una pena eso y la situación del equipo, como el cambio de entrenador, que no es agradable para ninguno".

Ramírez y su perfil. "No sé si pega más o menos con mi estilo de juego que el anterior entrenador. El que tengo que hacer por adaptarme soy yo. Tengo que huir de ciertas etiquetas que me han perseguido. No me voy a esconder que es un tipo de juego (el de Ramírez) que me gusta y con el que me siento cómodo. Veremos. Intentaré hacerme un sitio".

Las etiquetas. "Es algo que yo tengo que hablar con el míster. Son conversaciones de fútbol y de dentro. No es algo que me preocupe o me quite el sueño las opiniones externas. Sé el nivel que puedo dar y quiero volver a tener cierta continuidad. Por unas cosas u otras, en unas por mi culpa y otras por cosas de fuera, no la he tenido. Soy muy autocrítico. Creo que no he tenido la madurez necesaria para tener continuidad. Sé que en muchos momentos no he estado al nivel que debería. Este proceso (de lesión) me ha ayudado a madurar y a conocerme mejor".

El proceso. "Lo más complicado para mí, a parte del día de Tenerife, fue la vuelta. Pensé que no era para tanto. La jugada fue rápida. Antonio Maestro me avanzó lo que tenía el domingo (día siguiente a lesionarse) y no se equivocó en nada en lo que me avanzó. He tenido desde entonces la cabeza despejada, muy limpia. He puesto todo a disposición del equipo médico. El último mes y medio ha sido más difícil mentalmente porque te encuentras mejor que lo que los médicos te recomiendan".

Fracaso. "El equipo ha sufrido mucho. Se sufre cada cambio de entrenador y también las dinámicas negativas. Ha sido un año en el que no se han cumplido los objetivos. Fue un fracaso. No hay que esconderse. Hay que poner nombre a las cosas. Los objetivos deben ser otros, pero eso son solo palabras. Hay que demostrarlo en el campo".

Del Pozo. "Somos unos privilegiados con todos los profesionales que nos rodean. Tanto Lorenzo, César, Pela, Lobe, Pablo, Carlos, los doctores… Tenemos mucha suerte con todo lo que nos rodea. Siempre están dispuestos a ayudar".

La cantera. "Tenemos un grupo de gente joven que ha ido entrando y son chicos de perfil parecido en cuanto a personalidad: buena actitud hacia los veteranos, ganas de aprender. Nos van a dar mucho de aquí en adelante. Que asomen Diego, Queipo, Varane, Nacho (Martín)… Es importante para el club que ayude la gente desde abajo, y también que el resto les ayudemos a que lleven el proceso de la manera correcta, no cargarles de más piedras en la mochila".

Nutricionista y cambio físico. "Todo viene de antes de la lesión. Tengo un cambio físico a partir de la renovación, momento en el que estuve tres meses entrenándome a parte del grupo. Tengo facilidad para ganar masa muscular, hice mucho gimnasio y gané bastante de tren superior. Fueron unos dos kilos. No me terminé de encontrar cómodo. Tuve un cambio de nutricionista (personal) la pasada temporada, adelgacé y afiné. He vuelto al peso de casi los primeros años del primer equipo. Me encuentro más cómodo así".

¿Adiós a Jony y Cuéllar? "Despedirte de gente con la que has compartido tanto tiempo es difícil. Sobre todo el caso de Jony. He vivido junto a él muchas partes de la recuperación. No sé si le dará tiempo de estar el domingo. Ojalá sí. Es una persona a la que le tengo mucho cariño, me ayudó mucho. Espero que pueda despedirse de El Molinón como se merece. En parte que estemos aquí es por cosas como la que hizo Jony hace unos años (el ascenso de los guajes). Tanto él como Pichu tienen que llevarse una ovación como se merecen. Son dos jugadores que han dado mucho a este club".