Isma Piñera, entre los candidatos al banquillo del Sporting B

La planificación de la próxima temporada tiene en el banquillo del filial del Sporting una de las decisiones importantes dentro de la estructura de las categorías inferiores. Después de la eliminación en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda RFEF y la salida de Dani Mori, el club ha abierto un proceso de reflexión para elegir el perfil que mejor puede ajustarse a las necesidades del próximo curso. Uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Isma Piñera, protagonista de la notable temporada desarrollada por el juvenil A en División de Honor.

Óscar Garro afronta una de las decisiones de mayor relevancia desde su llegada al club el pasado mes de agosto para hacerse cargo de la dirección de la base del Sporting. Su figura ha ido ganando peso dentro de la estructura de Orlegi, viajando incluso a México en los últimos meses para ocnocer de cerca la fórmula de trabajo del grupo. Por delante llega un año clave en cuanto a la apuesta por mejorar la cantera, con la inauguración de la nueva residencia como una de los pilares del nueov modelo a seguir. Precisamente muchos de los jugadores que llegarán a la Academia Élite se integrarán directamente en el Sporting B.

Después del intento frustrado de ascender de categoría, algo que se repite por segundo año consecutivo, el club quiere no precipitarse en la elección del sucesor de Dani Mori. Por el momento, Samuel Baños se ha hecho cargo del equipo, que termina hoy de entrenarse, momento tras el que iniciará las vacaciones. Isma Piñera es una de las personas que se está valorando para el puesto, pero no la única. Sería su segunda etapa en el filial, conoce a fondo la composición de la plantilla y también a la generación que llega desde el juvenil, al que llevó a cuartos de final de Copa del Rey y a un tercer puesto en División de Honor. La decisión para el entrenador del filial no está aún perfilada.