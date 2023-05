"Voy a contar una conversación con los jardineros de esta mañana. Me dijeron: ‘Pensábamos que después de conseguir esto (la permanencia), el césped iba a estar menos tocado, pero está hecho un desastre (por la intensidad de los jugadores en el entrenamiento)’. La realidad es que el equipo no ha bajado un punto de exigencia. Es algo que les he comentado a ellos. Se disfruta mucho más siendo exigente en el día a día". Miguel Ángel Ramírez define así cómo afronta su equipo el partido ante la Ponferradina en El Molinón. Un encuentro en el que los rojiblancos se juegan ascender algún puesto y el rival llega ya descendido. Servirá para despedir la Liga y volcarse en la planificación de la próxima plantilla. Él mismo explica cómo se reparte esa tarea en el club. También deja su particular manera de concretar "los tres modelos de éxito" en la categoría.

Cómo planificar. "Trabajo en equipo. Con el club, con la dirección deportiva, con el secretario técnico, con todo el cuerpo técnico, porque no es solo Ramírez. Analizaremos perfiles, datos... Compartimos información dada por la dirección deportiva y lo mismo, por nosotros. Nos sentamos y analizamos. Se suele hacer la toma de decisiones de una manera consensuada. No he incorporado a nadie en el que no estemos de acuerdo las dos partes, aunque en realidad somos una: club y cuerpo técnico. Que haya un trabajo riguroso. Se hace un trabajo de equipo".

Plantilla. "No hay decisiones tomadas. En esas reuniones del lunes es cuando tomaremos las decisiones. Con respecto al tipo de plantillas que me gustan, he vivido situaciones diversas. En Independiente del Valle tenía dos por puesto y en el momento que no fuera así, se tiraba del B. Yo me encuentro más cómodo en esa estructura".

Modelos a seguir. "Hay equipos que desde la solidez defensiva son capaces de competir para estar arriba. Hay equipos que teniendo gol arriba tienen éxito. Hay otros que con un modelo dominador, de control de juego, tienen éxito. Hay diferentes modelos que tienen éxito".

Cuál se ajusta a Ramírez. "Permítame que me quede con los tres. No me voy a quedar con uno".

¿Necesidad de traspasos? "Va a ser necesario reforzarse para poder optar a eso (el modelo de Sporting que busca)".

¿Traspasar o reforzar? "Reforzarse".

Posiciones a reforzar. "Hay que priorizar y ver a partir de lo que tengamos qué es lo más urgente, oportuno y eficaz".