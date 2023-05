El Sporting ha comunicado a Cuéllar en la mañana de este sábado que no renovará su contrato a final de temporada. David Guerra y Gerardo García se reunieron con el guardameta rojiblanco al terminar el entrenamiento para trasladarle la decisión del club. El jugador disputará mañana su último partido con el club rojiblanco ante la Ponferradina y ha compartido la situación en sus redes sociales. Así ha trasladado Cuéllar su particular despedida:

"Hoy día en el que nací hace ya un tiempo, debería ser un día feliz y para disfrutar. Así era hasta saber la noticia oficial de que mañana será mi particular “LAST DANCE” con los colores de mi equipo @realsporting aquel que gracias a su identidad y valores me enseñó mucho de lo que llevo dentro. Solo puedo agradecer a todos aquellos que me ayudasteis en mi camino a mejorar tanto profesionalmente como personalmente. A mi afición que como en todas las familias hemos pasado por todo tipo de situaciones, pero que sin duda me llevaré su cariño y admiración. Mañana pienso disfrutar del día como lo hice siempre, como si fuera el último. Pero para mí esto no ha terminado, esto sigue porque tengo ganas de seguir dando GUERRA!!! Nos vemos en el mejor estadio del mundo"