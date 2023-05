Cuéllar y Jony, diferente adiós: la crónica de una jornada iniciada en Mareo con ambiente festivo

La jornada se inició ayer en Mareo con cierto ambiente festivo. Cuéllar cumplía 39 años, y sus compañeros le hicieron pasillo nada más saltar al campo número 2 de Mareo. Es la manera informal de festejar las cosas en un equipo de fútbol: el protagonista pasa entre los componentes del vestuario, quienes tienen licencia para dedicar alguna "colleja" al que cumple años, renueva contrato o recibe alguna distinción especial. Entre los que "homenajearon" al emeritense, Jony, quien tras dos meses al margen se sumó al entrenamiento del grupo para intentar apurar su reaparición esta tarde, ante la Ponferradina. Ni el primero acabó festejando su cumpleaños como esperaba, ni el segundo acabó entrando en la convocatoria. Su adiós al Sporting, en todo caso, será diferente.

Si no hay ningún imprevisto, Cuéllar será titular hoy ante la Ponferradina. Lo que parecía una jornada más de trabajo, acabó en la confirmación de lo que viene informando LA NUEVA ESPAÑA desde el pasado 14 de abril. Al término del entrenamiento fue citado por David Guerra y Gerardo García, que estuvieron siguiendo de cerca el ensayo del Sporting en Mareo. Fue entonces cuando se le comunicó que el club no le presentaría una oferta de renovación. Pese a que Miguel Ángel Ramírez argumentó el pasado viernes que todas las situaciones se resolverían a partir de mañana, cuando se tiene previsto realizar encuentros individuales con cada uno de los miembros de la plantilla, se quiso hacer una excepción con el capitán. Especialmente, porque su futuro se resolvió después de una reunión mantenida entre los responsables deportivos de la entidad hasta entrada la noche del día anterior. Cuéllar reaccionó con un mensaje compartido en sus redes sociales.

"Hoy, día en el que nací hace ya un tiempo, debería ser un día feliz y para disfrutar. Así era hasta saber la noticia oficial de que mañana (por hoy) será mi particular ‘last dance’ con los colores de mi equipo, aquel que gracias a su identidad y valores me enseñó mucho de lo que llevo dentro. Solo puedo agradecer a todos aquellos que me ayudasteis en mi camino a mejorar tanto profesionalmente como personalmente", escribió el guardameta rojiblanco. Tampoco fue el mejor día para Jony, quien se despedirá de El Molinón sin poder vestirse de corto. Su cesión desde el Lazio finaliza en junio y no hay intención de renovarla. El cangués terminó quedándose fuera de la convocatoria pese a que intentó probarse en el último ensayo de la temporada. Le tocará vivir el partido desde la grada, cerrándose así su cuarta etapa en el club.