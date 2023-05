Iván "Pichu" Cuéllar se despidió esta tarde de El Molinón después de once temporadas en el Sporting de Gijón. El portero, que conoció el sábado la decisión del club de no plantearle una oferta de renovación, disputó ante la Ponfe su encuentro (247), y se sitúa como el tercer portero con más encuentros en la historia de la entidad tras superar a otro histórico como Sión. El capitán se despidió muy emocionado en sala de prensa

¿Qué sensaciones hoy?

Nunca te haces a la idea de despegarte de algo que consideras tu casa. Te levantas de un sueño y es una pesadilla. Intentar separarte de algo que estás a gusto, que convives en el día a día te llena. Es un crecimiento profesional día tras día. Me duele mucho irme. Pero tienes que aceptar las decisiones y hacerte fuerte.

Tercer portero con más partidos

Me preocupaba la situación de mi compañero Guille. Quiero desde aquí agradecerles a Guille, Flo, Petr, y Sariego, el entrenador de porteros. Guille se merecía jugar. Pedí al club jugar porque era importante para mí jugar. Quería que Guille participara, porque se lo merecía

Futuro del club

Paciencia. Cuando existen cambios es difícil; pero hay que tener paciencia y tiempo. No creo que los cambios vayan a dar éxito in situ. Hay un periodo de adaptación, y en eso están. Pediría a la gente que apoyen a los chavales, que tengan paciencia. Ojalá en el futuro vaya todo mejor

Argumentos

No son muy concretos. Me dijeron hemos estudiado la situación y que han decidido que no siga. Tengo que aceptarlo. Me siento orgullo de lo que ha dependido de mí

¿Qué sientes cuando conoces la decisión?

No quieres escucharlo. No quieres tener la sensación de escucharlo. Cuando vine un rol fijo. Lo primordial es ser buen compañero y eso va de vuelta. No siempre recibes lo que das.

Futuro

Parece que me retiro. Pero no me retiro. Quiero seguir jugando. Me despido de la afición. Pero no del fútbol. Estaré en disposición de cualquier equipo

¿Extranjero?

Para lo que me queda en el convento (risas)... Lo que salga lo estudiaré. Optaré a la mejor decisión para todos. Que sea algo que me haga crecer. Me gustan los retos. La edad no estará ligada con el crecimiento. Este año he crecido mucho. Seguir creciendo.

¿Con qué momento se queda?

No me puedo quedar en el pasado. Hubo una cosa que viví en este club y no viví el otro: el ascenso a Primera. Es el momento que ves alegre a la gente por algo que tú has conseguido.