Ramírez asume el bochorno: “Esto no puede pasar por mucho que no te juegues nada o que cumplas contrato”

El Sporting despidió la temporada en El Molinón de la peor manera posible al caer goleado ante la ya descendida Ponferradina (1-4). Miguel Ángel Ramírez, entrenador rojiblanco, asumió tras el partido el bochorno de partido protagonizado en el municipal gijonés, señaló que es una evidencia de la revolución que se necesita en la plantilla y también respondió a las críticas a su trabajo. “Sabía que iban a decir que a este señor hay que lincharlo porque no ha empatado con nadie”.

Imagen. “No me puedo agarrar a eso, al no estar suficientemente activados. Como no lo estés, te vacunan”.

Conclusión. “El partido de hoy nos dice en dónde estamos. No estamos donde el Sporting tiene que estar, ni en el nivel competitivo que demanda este club. Nos sentaremos a evaluar qué tenemos que hacer y tomar decisiones para mejorar ese nivel competitivo”.

Revolución en la plantilla. “La realidad nos dice que hace falta eso, pero las reglas del juego, por decirlo así, no te permiten gran capacidad de maniobra. Al menos en un mercado. Con lo que podamos, acometeremos los cambios siendo muy inteligentes en las piezas que vamos a incorporar. Si tenemos poco margen, intentaremos hacer bien en lo que vamos a incorporar”.

Adiós anticipado a Cuéllar y Jony. “Los casos fueron deferencia del club hacia ellos. Por lo que significan, por el tiempo que llevan, por darles ese margen por todo lo que significaban para el club. Hablará el presidente para explicar un poco todo”.

Goleada. “Esto no puede pasar representando a este club en ningún partido. Por mucho que no te juegues nada, por mucho que cumplas contrato. Esto en el fútbol profesional, en el fútbol de élite, como no estés, cualquier equipo… Que aprendamos y no se vuelva a repetir. Hay que prepararse para hacer cambios”.

Leonel Miguel. “No saqué a Leonel Miguel (al descanso) por el error, sino porque lo notaba nervioso. Le he dicho que este es el mundo profesional. Tanto él como Lozano tienen que estar preparados para esto y lo más importante ahora es su respuesta. Ahí va a marcar su camino".

Desgaste personal. “Lo que no voy a hacer es hoy, o algún partido en el que no hemos estado bien, me desgaste. También hemos tenido otros tantos en los que hemos estado bien. Me lo planteo como un reto. No hemos sido capaces de competir de manera regular esta temporada y me lo planteo en qué tengo que hacer para conseguirlo”.

Salidas. “Tenemos que hacer cambios, otra cosa es la flexibilidad que tengamos para subir el nivel. Hay que saber que lo que tengamos que traer tiene que mejorar lo que hay”.

Evolución. “He ido cambiando con el paso de las jornadas para ayudar al equipo a competir mejor. Esto es un cuerpo técnico y los jugadores son los que compiten. Ahí entra en mi trabajo, en la evaluación de lo que necesitamos cambiar”.

Afición. “Esta afición está cansada de escuchar cosas. Llevamos unos cuantos años en los que al Sporting le sobran motivos para la frustración. Lo que tenemos es que tomar decisiones para una afición necesitada de buen juego”.

Críticas. “Sabía perfectamente que iba a pasar esto. Que la exigencia iba a ser alta e iba a ser difícil ganar. Y aun así, siendo muy arriesgado, vine porque lo vi como un reto. Me veo con la capacidad de transformarlo. Lo normal es que, independientemente de lo que pase en el campo, a este señor hay que lincharlo porque no ha empatado con nadie. No me importa esa opinión”.

Causas. “No voy a juzgar el proceso cuando no estaba. Lo que hago estando aquí es que voy a velar porque se tomen mejores decisiones porque ahora también es responsabilidad mía”.