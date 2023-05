"Los sportinguistas les debemos mucho a jugadores como Jony y Pichu"

Los que hacen un año le despedían a él en El Molinón, son ahora los últimos de aquel Sporting de los guajes en decir adiós al club rojiblanco. Pablo Pérez (Gijón, 2-8-1993) está convencido de que El Molinón premiará como se merece a quienes considera dos jugadores que han marcado la trayectoria del conjunto gijonés. De vuelta de quedarse a las puertas del título de Liga y Copa en la India, quiere ser optimista respecto al futuro del Sporting, aunque recuerda un valor que ha acompañado su trayectoria: humildad.

–El Sporting cierra una época con la salida de los últimos protagonistas del equipo de los guajes.

–Hay que esperar a que todo sea oficial. Jony ha tenido muy mala suerte con las lesiones, y Cuéllar ha hecho un gran papel esta temporada. Estoy en contacto con ambos. Siempre que se puede, nos vemos. Mucho más ahora que he vuelto a Asturias.

–¿Cómo espera que les despida El Molinón?

–Los despedirán como se merecen. Tanto Jony como Pichu son historia del Sporting y han hecho historia con este club. Son sportinguistas. Todos los sportinguistas les debemos mucho a jugadores como ellos por lo que han hecho por el equipo. Seguro que El Molnón se lo reconoce. Espero que tengan la despedida que se merecen, aunque a mí me hubiera gustado que siguieran los dos.

–¿Qué balance hace de la temporada?

–Fue un año de muchos cambios. Los resltados no acabaron de llegar, hubo un poco de tensión al final. Es verdad que todos lo hemos vividocon un poco más de sufrimiento de la cuenta. Espero que sea un año de transición. El proyecto que viene hay que darle confianza. Seguro que los años que vienen son mejores.

–Dos años coqueteando con el descenso ¿Es un aviso?

–Esperemos que eso no pase nunca (el descenso). Hay que darle confianza al proyecto. Han invertido mucho dinero y espero que de aquí en adelante no se sufra como hasta ahora. Lo sufrí como jugador la pasada campaña y se pasa mal. La Liga es la que es. Mire la plantilla del Málaga y... ¡Acaba bajando! Desde la humildad y no creerse o pensar que somos mejores que nadie. Hay que competir y crear un equipo que conozca la categoría. Hay que confiar en que llegarán los resultados.

–Vivió el derbi como aficionado. El primero en muchos años.

–Disfruté mucho de ir al campo, del estadio, de la previa. La verdad es que me lo pasé muy bien. Estuve viéndolo junto a Borja López (también exrojiblanco y canterano). Sufrimos, pero me prestó estar en el otro lado, vivir todo ese ambiente. Solo faltó ganar.

–Ha vuelto a Gijón tras quedarse a las puertas del título en la India.

–Sí. Ha sido una experiencia muy positiva en el Bengaluru (su equipo). Llegamos a dos finales (Liga y Copa) y fue una pena porque en ambas se nos escapó la victoria. Es un país que si no es por el fútbol, seguramente no hubiera visitado. Ha sido una gran experencia.

–¿Cuáles son sus planes?

–Ahora mantener la forma y, en un par de semanas, empezaré a entrenarme fuerte. Quiero prepararme bien para lo que pueda llegar. Espero que no sea como el verano pasado, que se prolongue tanto en el tiempo.

–¿España o volver a hacer las maletas?

–Como en España, en ningún lado. En todo caso, estoy abierto a cualquier posibilidad. Valoro todas las opciones. Lo ideal no siempre es lo que se puede elegir.

–Ha vuelto también al Colegio Inmaculada.

–Hoy (por ayer) he estado allí. Tuvimos partido con los niños. Estoy con el alevín B. Más que echar un cable, estoy aprendiendo de ellos y de su entrenador José Luis de la Cera, Josito. Me entrenó de pequeño y ahora estar junto a él me presta. Me he apuntado para hacer un intensivo del nivel I del título de entrenador y me gustaría poder ir sacando los diferentes niveles. Me gusta trabajar con niños y ver la ilusión que tienen por el fútbol.