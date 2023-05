"Quería dar las gracias. A todos. Al club, a la afición, a Asturias. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por este club". Aitor García se despidió en la mañana de este lunes del Sporting. El jugador termina contrato y el club le trasladó lo previsto: no van a presentarle la renovación. "He vivido casi la mitad de mi carrera aquí. Me voy triste. Me hubiera gustado seguir. Cuando se cierra una puerta se abre otra. El club ha decidido apostar por otras personas", explicó el de Gibraleón.

"¿Argumentos?, ninguno. La decisión que toman es que no continúe. Ellos me dicen que el tramo (final, a nivel individual) es bueno, pero apostarán por otra gente. Por gente joven o por gente de la casa, no lo sé. No tengo nada que reprochar. Volveré cada vez que pueda", señaló Aitor García, emocionado al inicio, entre lágrimas poco después. El ya exrojiblanco confesó que hasta hace unas semanas esperaba poder tratar su renovación. "La esperanza es lo último que se pierde. Siempre pensé que íbamos a sentarnos y hablar. Siempre lo pensé y nunca llegó. Pasaron los días y ya pensé que no iba a llegar ese momento. Y no llegó", apuntó.

"Me quedo con todo. Me quedo desde con el debut en Extremadura, hasta el partido ante la Ponferradina. Ha sido todo súper intenso y con altibajos. Esto se lleva por dentro. Estoy agradecido al Sporting, a Gijón, a Asturias. He madurado aquí, he sido padre, he tenido unos compañeros excelentes", resumió ya sin poder evitar las lágrimas. "Me emociono porque son cinco años en los que me he dejado todo por esta camiseta. Mi familia, mi mujer, mi hijo, mis padres, mis abuelos, que solo pudieron venir una vez, porque son mayores y me hubiera gustado que estuvieran más tiempo.... Además dejo aquí mucha gente que me quiere", prosiguió.

Sobre si seguirá jugando en España o en el extranjero, el de Gibraleón aseguró que "no me cierro a nada" y reconoció que lo ha pasado mal, sobre todo, en las últimas dos campañas. "Es duro. Llegas a casa mal, discutes con tu mujer. Al final solo gente ve al futbolista, pero llegas a casa y se lleva por dentro. Es muy duro estar dos años en un club como el Sporting luchando por no bajar", concluyó.