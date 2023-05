"Cuesta dejar tu casa": Cuéllar, Aitor y Jony se despidieron ayer emocionados de El Molinón

La música de viento solo se quebró con los aplausos a tres futbolistas que, en distintas etapas, han sido importantes para la entidad: Pichu Cuéllar, Jony Rodríguez y Aitor García. Los tres terminaron ayer su etapa en el Sporting. También Cachero, histórico médico. Dos de ellos (Cuéllar y Aitor) lo hicieron en el verde; Jony, mientras, tuvo que resignarse a seguir la dolorosa derrota del proyecto desde la grada. Con él, su mujer e hijas. Sus apoyos. La derrota escoció una barbaridad. Pero lo que realmente bañó en lágrimas a la grada, a la plantilla, a estos tres jugadores y, por supuesto, a sus familias fue el saber que era el último día que vestían la rojiblanca. Los tres terminaron saltando al césped (Cuéllar y Aitor ya habían sido reemplazados, y Jony no se vistió de corto) para devolver al público todo el cariño por estos años. Aitor, incluso, no pudo contener las lágrimas; y, al final, rompió a llorar, con su hijo en los brazos, y la mano en el corazón. Antes a Pichu y Aitor el público tuvo la ocasión de ovacionarles al ser cambiados. El capitán recibió los abrazos de todos: compañeros, auxiliares... Incluso la grada de Animación tuvo un gesto con él.

"Nunca te haces a la idea de despegarte de algo que consideras tu casa. Te levantas de un sueño y es una pesadilla. Intentar separarte de algo que estás a gusto, que convives en el día a día te llena. Es un crecimiento profesional día tras día. Me duele mucho irme. Pero tienes que aceptar las decisiones y hacerte fuerte", confesó Pichu Cuéllar desde la sala de prensa de El Molinón. El capitán se despidió como el tercer guardameta con más partidos (247) vistiendo la casaca rojiblanca, y superado a un histórico como Sión. Arropado por los capitanes y Joaquín que le reconoció por todos estos años, recordó su momento más especial, el ascenso de los Guajes, y se mostró empático con Guillermo de Amores. "Me preocupaba la situación de mi compañero Guille (De Amores). Quiero desde aquí agradecerles a Guille, Flo, Petr y Sariego, el entrenador de porteros. Guille se merecía jugar. Pedí al club jugar porque era importante para mí jugar. Quería que Guille participara, porque también se lo merecía", explicó. "Parece que me retiro. Pero no me retiro. Quiero seguir jugando. Me despido de la afición. Pero no del fútbol. Estaré en disposición de cualquier equipo", admitió. Al fondo de la sala de prensa, Jony no podía contener las lágrimas ante la acumulación de recuerdos. A él le tocó despedirse en un segundo plano. Pero con la intensidad y emoción de siempre. Antes había dicho adiós en redes sociales. "Como todo en la vida tiene su principio y su final, hoy (ayer) llegó el mío en el equipo de mi vida, y no llega de la forma en la que deseaba y quería... Este último año y medio ha sido muy duro a nivel individual y colectivo, nada ha salido como todos hubiésemos querido, pero no me gustaría irme sin recalcar que mi compromiso y mis ganas de estar bien han sido las máximas", explicó.