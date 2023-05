David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, hizo este lunes un balance a nivel deportivo de la primera temporada de Orlegi al frente del club rojiblanco. Una campaña en la que el equipo terminó decimoséptimo, por segundo año consecutivo, y en la que asumió los errores "por omisión" del club. "No hemos sabido sacarle rendimiento", subrayó el dirigente sobre una plantilla en la que, recalcó, se priorizó la inversión económica por delante de las mejoras en infraestructuras que se tienen en marcha. "No podemos prometer un ascenso", señaló, dejando escapar que sí "construir un grupo que pelee por el play-off". No quiso concretar si se plantea una ampliación de capital y sólo mostró el deseo de repetir los 9,5 millones de límite salarial de la temporada que acaba de terminar.

Rueda de prensa. "El motivo es para hacer un análisis y mirar hacia el futuro juntos. Ha sido una temporada mala, en realidad desastrosa para el club en cuanto al rendimiento se refiere. No hay excusas. Estamos en la clasificación donde merecimos estar. El partido (ante la Ponferradina) fue un reflejo de lo que vivimos la temporada. Indignante e inadmisible. Escribe una página oscura. Hemos dejado de hacer muchas cosas, lo extraemos desde el ámbito positivo. Tenemos que hacer mucho más para estar a la altura de este club. Me hago cargo de la indignación de todos los aficionados. Continuamos en ese proceso de renovación y de mejora. Han sido diez meses con autocrítica".

Balance con Miguel Ángel Ramírez. "Lleva apenas cinco meses de trabajo. Sí hemos notado sus pautas, su metodología en cómo tiene que mejorar los jugadores y el equipo. Nuestro compromiso es seguir construyendo juntos. Es lógico. Cuánto de renovación es suficiente, pues es un debate interesante. Nunca prometimos el ascenso, porque no se puede prometer. Lo que sí podemos prometer es el trabajo y construir un equipo que merezca estar arriba".

Plantilla. "Hay que destacar el esfuerzo que desde este lado se ha hecho desde el primer minuto. Todo ese esfuerzo lo hicimos para hacer una plantilla competitiva, pero no hemos sido capaces de sacar ese rendimiento. Por muchas cosas de las que somos conscientes".

El año que viene. "El foco ahora no es el debate de objetivos. Lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro para estar más arriba. Con respecto al mercado, la situación del club es la que es. En nuestra planificación el Sporting no tiene que vender jugadores para inscribir nuevos. Hay algunas posiciones que han quedado renovadas".

Fichajes. "Estamos en evaluación. Queremos construir con los jugadores que tienen contrato con el club. Hay jugadores que terminan cesión y terminan contrato y quiero agradecer la profesionalidad y sentimiento de club de Pichu, Jony y Aitor. Veremos caras nuevas y caras que nos aporten valor".

Ampliación de capital. "Tenemos que ser un club sostenible. NO podemos estar siempre pendientes de una ampliación de capital para cuadrar cuentas. Hablaremos con los accionistas".

Fallos. "La responsabilidad como club va desde la prevención en ser claros en cuanto a las normas de exigencia, en el día a día, de la pauta de trabajo. Hubo cosas que se han dejado de hacer y hubiéramos necesitado. Nosotros consideramos que estábamos entre las diez mejores primeras plantillas de la categoría. Tenemos que mejorar en esos detalles".

Dinero en jugadores. "La manera de trabajo y el construir desde el trabajo y el día a día, eso sigue intacto. Escucho que 'les estáis invirtiendo dinero a la infraestructura y no a los jugadores'. No es así. Con los fondos CVC hemos apostado por la renovación de Mareo, El Molinón, el fútbol base... Sabemos que eso también tiene una incidencia. La gente no quiere palabras, quiere hechos. Por eso lo tenemos que demostrar. Nuestro análisis ha sido ese. Hicimos una inversión, la máxima que pudimos. No supimos sacarle rendimiento. No supimos saber a darle a la tecla exacta, por nuestra omisión".

Altas. "Toca cerrar una época y después ya veremos lo que viene en un futuro. Vamos a construir primero".

Estrategia de mercado. "Tenemos una determinada cantidad para incorporar jugadores, y después estaremos atentos al mercado para entender cómo lo podemos hacer. También sabemos que la base de Mareo está presente. Será una parte importante junto a los nombres que tengamos que atraer.

Villalba. "Con él como con el resto de cedidos, la intención es que vuelva y vamos a evaluarlo. Aquí todos estamos en continua evaluación. La plantilla será una mezcla de experiencia y otra parte de jugadores que nos vengan a aportar por su valor diferencial".

Límite salarial. "Es pronto. Es voluble, pero veremos qué somos capaces de aportar a la ecuación. Ojalá podamos estar en un valor similar. Ahora lo que hay que hacer es sacar un rendimiento acorde".

Malestar. "A este punto no se llega por casualidad. No le pasa a cualquier equipo. Pasa a uno que no ha hecho bien las cosas. El público en este sentido es soberano en sus opiniones. Vemos el día a día, y el esfuerzo. Hemos hablado con los jugadores y la gran mayoría nos transmiten sus sensaciones. No estamos para tomar decisiones que gusten a todo el mundo. El resultado es un síntoma de todo lo que venía detrás.

Cali. "Tenemos una conversación abierta de siempre por nuestro pasado con el grupo. Tanto él como nosotros sabe que el mundo del fútbol está en continua evaluación".

Ramírez y los fichajes. "Estamos trabajando mano a mano con el míster. Tenemos conversaciones. Estamos analizado el mercado. La mayor parte de los equipos esperan las circunstancias de los jugadores y los jugadores, lo mismo".

Djuka. "Hemos hablado con él. Está feliz aquí. Lo más importante es que él está convencido de esta situación. Estamos todos en revisión y numerosas circunstancias que pueden suceder. Hay un mutuo acuerdo de construir juntos".

Bruno. "Estamos en conversación abierta. La mayor parte de ellos nos han dicho que no van a escuchar ofertas. Los que se queden tienen que entender la exigencia. Hay que hacer una mezcla de experiencia y jerarquía".

Traspasos. "Pedro y Djuka son jugadores con contrato. El club no necesita vender. Y los que tienen contrato, tienen contrato. A la gente hay que decirle que no tenemos la necesidad de desprendernos de esos jugadores. El mercado va para todos lados y las circunstancias pueden darse. El club tiene muy claro el valor que aportan y el valor que tienen en el mercado".

Molinón 2030. "Estamos convencidos del proyecto y de renovar la instalación (El Molinón). Lo vemos como una gran oportunidad para situar el campo a la vanguardia. Si no tenemos esa circunstancia (Mundial), será tiempo de debatir con la corporación para esa renovación".

Amateurismo y cambio de hábitos. "Se tiene que empezar ya la próxima temporada. Por supuesto. Estos cambios, o cirugía del club, porque son muchas áreas, las tenemos que seguir acometiendo. Si queremos estar donde tenemos que estar el nivel de exigencia tiene que ser alto. Requiere mucho más".

Objetivo. "El objetivo es estar lo más arriba posible. Construir un grupo que sea capaz de pelear por el play-off".

Situación. "Tenemos que asumir nuestra realidad. Llevamos dos años coqueteando con el descenso, mientras no lo asumamos... Nuestra inversión es real, pero no hemos sacado rendimiento. Sí me comprometo que se va a notar intensidad, compromiso. Hablo de todo el equipo. Eso se notará, cuándo, no lo sé.

Academia "tapona" Mareo. "La perspectiva con la residencia y la Academia es atraer talento a aprovechar y también aumente la competitividad. No estamos taponando Mareo".