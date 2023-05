El Sporting inicia la remodelación del nuevo proyecto: una cesión a Milo, se abre a la salida de Cali o Campuzano y no ve encaje en el proyecto a Rivera

El Sporting 2023-2024 comenzó a andar ayer, un día después de que el club rojiblanco despidiese un año desastroso con una goleada estrepitosa ante la Ponferradina (1-4). El fracaso deportivo, que obligará a una remodelación en la que el club llevaba semanas trabajando, y la inestabilidad que ofrece el mercado imposibilita arrojar plena luz acerca de cuál será el diseño de la plantilla. Pero el planteamiento del club es –dentro de sus posibilidades– dar un lavado de cara al equipo, asumiendo el fracaso. Y aguantar a Miguel Ángel Ramírez en el banquillo, con contrato hasta 2024, en el que se tiene confianza. El preparador canario, de hecho, ha tenido importancia en estas primeras decisiones.

Gerardo García y David Guerra tuvieron ayer una jornada maratoniana en la que expusieron a cada uno de los futbolistas cuál es su situación y el pensamiento que tiene la entidad hacia ellos. Una de las primeras decisiones en comunicarse en estos cara a cara, que se prolongaron durante todo el día, fue trasladarle a Djuka la voluntad que tiene el Sporting de que continúe en el proyecto, tal y como avanzó ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El delantero se mostró además con la absoluta intención de seguir en el club rojiblanco, donde es feliz.

Los ejecutivos del Sporting expusieron en su cita al punta, que el pasado verano renovó hasta 2027 y viene de completar su peor año en Mareo con apenas cinco goles en Liga, que la idea es que siga. Ramírez también cree que si el internacional por Montenegro mantiene el nivel competitivo del último tramo de Liga puede ser importante. Otra cosa es que luego llegue una oferta importante y que ambas partes cambien de valoración. El pasado invierno, de hecho, el Valladolid llamó al Sporting el 31 de enero para solicitar su cesión.

Djuka se fue ayer de vacaciones con el convencimiento de que el caso está cerrado. De hecho, de que ya no hay caso. En la reunión de ayer no se valoró una posible salida a México a uno de los clubes controlados por Orlegi (Santos y Atlas) como una solución ganar aire económico. Su salario no parece ser un impedimento ahora para los gestores, que buscarán otras fórmulas para diseñar la remodelación en la plantilla que se pretende. Una vía para ganar margen de movimiento financiero sería un traspaso. Aunque en el Sporting tienen claro que no se venderán activos por debajo del precio que tienen en el mercado. También se tiene en cuenta que varios de los contratos que finalizan este 30 de junio son relevantes, por lo que dejarán espacio financiero.

Gerardo García y David Guerra también se vieron con Pedro Díaz, uno de los futbolistas con más cartel, seguido por el Rayo Vallecano, y más clubes. En el encuentro, sostienen distintas fuentes, trasladaron al medio, que tiene contrato en el Sporting hasta 2025, la satisfacción que hay el club rojiblanco con su rendimiento. Pedro es además un jugador muy del gusto de MAR. El club cuenta con él. Al Sporting le gustaría que fuese otra vez un futbolista importante. Solo se abriría a un eventual traspaso si la oferta es potente. Pero esto no solo sucede con Pedro Díaz, sino que es extensible a toda la plantilla.

En Mareo nadie es "intransferible". Menos después de este curso. Otra cosa es que haya casos más claros que otros y que se piense que la etapa de algunos jugadores puede estar acabada, como sucede con Rivera, quien tiene dos años más de vinculación (2025). Ayer se le expuso la conveniencia de un cambio. Pero los contratos pueden obligar a que el pensamiento de club no se pueda llevar a cabo en varios de estos casos. O que toque debatir y negociar a lo largo del verano. También está abierta la situación de Cali con un año más de contrato (2024). Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el central no es indiscutible para MAR, con quién no tiene el "feeling" deportivo que sí tenía con Abelardo, lo que ha propiciado que se estudie su situación. Ramírez tampoco lo ve como titular fijo. También están sobre la mesa las salidas de Campuzano y Milo, siendo casos distintos. El punta catalán tiene dos años más de contrato. Ayer el club le dejó abierta la posibilidad a buscar una salida, algo que no es fácil, como informó ayer este periódico. Con el delantero serbio, firmado el pasado verano por unos 300.000 euros, se busca una cesión. Gio Zarfino es otro de los casos abiertos a análisis, aunque apunta a continuar. El uruguayo tiene otro año más de contrato (2024) y en el club le ven como un jugador competitivo. Se valora y mucho su profesionalidad. De los cedidos, Otero es el caso más claro. Se negocia su continuidad. En estudio están los casos de Bruno y Jeraldino, siendo difícil que sigan, pero que están siendo sujetos a análisis. De Amores, mientras, también está en compás de espera. Si vuelve Christian Joel, como parece, no seguirá.