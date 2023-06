"Intenté dar todo siempre por el Sporting, no guardo ningún rencor a nadie"

Aitor García (Gibraleón, 29 años) se fue el lunes de su "segunda casa" tras no ser renovado por el Sporting. "No guardo ningún rencor". El atacante atiende a LA NUEVA ESPAÑA para despedir una etapa de cuatro años y media que ha sido complicada para la entidad. Tiempo que le ha dado un hijo gijonés, nuevos amigos, y un sentimiento: "Seré siempre del Sporting", admite.

–¿Ya está en casa?

–Sí, con la familia.

–¿Cómo fue la despedida?

–Han sido días duros. No solo la despedida, sino un poco todo. Despedirme de la gente con la que he compartido tiempo... Y de los amigos fuera del trabajo. Ayer lo hablaba con mi mujer. Fue todo muy duro. Aquí (en Gibraleón) estoy ya mejor, más tranquilo, con mi familia.

–¿Cuánto ha llorado?

–Desde el jueves se me fue haciendo todo un poco cuesta arriba. Aproveché al máximo los momentos. Entrenando... Iba con mucha alegría. Nadie tenía mala cara. Me da mucha pena irme...

–Vaya ovación que le dedicó El Molinón en su despedida en el encuentro ante la Ponferradina.

–Es verdad que se quedó todo algo frío con la derrota. Queríamos irnos con una victoria y cerrar el año dignamente. Terminar así refleja la temporada hecha. Pero luego la gente nos dio (a mí y a Pichu Cuéllar) mucho cariño. (Aitor para unos segundos). He vivido todo al máximo. He intentado da todo lo mejor siempre. Y al final lo la gente eso lo ve. Cuando mi hijo crezca y tenga uso de razón y vea estas imágenes (en referencia a su despedida), entenderá que fui muy feliz en el Sporting y en Gijón. Me quedo con eso.–Deja un hijo gijonés.–Vamos a tener en la familia siempre un vínculo, es verdad. Allí dejo amistades. Un piso. Una segunda casa.–¿Incluso se ve viviendo en Gijón en un futuro?

–Hemos estado allí muy a gusto. Pero mi mujer y yo somos del mismo pueblo, de Huelva. Llevo desde los 16 años fuera de casa. 12 años ya, mucho tiempo. En esto del fútbol nunca se sabe. Pero mi primera opción es vivir aquí (Gibraleón). Ella y yo somos "muy de aquí".

–Le ha tocado una etapa dura en el Sporting estos casi cinco años. Sobre todo los dos últimos.

–Sí. Han sido años muy complicados, quitando el de David (Gallego). Ese sufrimiento se lleva por dentro. Sé que va en nuestra profesión, pero verdaderamente lo pasamos mal. Sobre todo estos dos últimos años...

–¿Le ha quitado mucho el sueño el Sporting estos años?

–Pero no solo a mí; también a mi familia, que es la que lo sufre cuando llegas a casa y estás mal. El trabajo siempre hay que dejarlo fuera de casa. Pero es complicado cuando la situación es ‘jodida. No soy de Gijón, pero he estado en el Sporting casi cinco años y me considero muy sportinguista. Cuando alguien siente esto como suyo, duele.

–¿Se sufre cuando veía que se estaba agotando su etapa al no tener una oferta para renovar?

–Sí. A ver, es duro. Siempres tienes la incertidumbre de saber qué va a suceder en el futuro. Me debo al club. Me considero un profesional y hasta el último momento he dejado todo por el Sporting. Al final también es motivante saber que tienes que esforzarle el doble porque no tienes contrato y tienes que buscar otra cosa. Intenté darlo todo siempre por si el Sporting.

–El año pasado hubo algún contacto para renovar antes del cambio de propiedad.

–Sí, es verdad. Hubo algún contacto entre el club y mis representantes. Luego se vendió el club y los contactos se pararon. También tuve cosas para marcharme, pero decidí quedarme.

–En enero tuvo alguna cosa para salir del club...

–Sí. Pero nunca pasó por mi cabeza irme. No me habría gustado dejar al club tal y cómo estaba. Si esto hubiese salido mal no me habría gustado dejar al club en diciembre.

–¿Le habría gustado seguir?

–Siempre lo he dicho: me habría gustado seguir. Pero no dependía de mí. Lo he dado todo. Dentro de los minutos que tuve lo he hecho bien. Pero no dependía de mí, sino del club.

–Se va siendo el máximo goleador. Al proyecto le falta gol...

–Sí. Yo he intentando dar todo. Pero es que hay un 50% que no dependía de mí. Yo lo asumí. Y lo respeté. El fútbol es complicado.

–¿Qué le comentaron en la reunión del lunes?

–Me dijeron que habían analizado la situación, pero que la decisión era no renovar. Me agradecieron la profesionalidad. Que pese a mi situación hice buena temporada. Para mí el Sporting es el club más importante a nivel profesional porque es en el que más años he estado. Es y será siempre muy importante. Es mi segunda casa.

–¿Qué le está pasando al club para llevar tantos años en este bucle negativo?

–No sé si está pasando algo. Creo que después de venderse el club las expectativas eran otras. Hay que dar tiempo. Es verdad que siempre se dice eso de "dar tiempo". Suena tópico. Pero creo que es así. El año pasado se puso mucho dinero. Estoy seguro que las cosas van a mejorar; y espero además que así sea.

–¿Era tan mal equipo?

–No, ni mucho menos. Teníamos una de las mejores plantillas de estos años. A nivel individual, increíble. Pero esta categoría es caprichosa. Te metes en una dinámica negativa y no sales. De los últimos once partidos hemos perdido tres. Y quedamos los decimoséptimos. Eso habla de lo igualada que es la categoría.

–Se va sin rencores...

–Es que no tengo porqué guardar rencor. No guardo rencor a nadie. Firmé hace cuatro años y medio y me fui un 29 de mayo de 2023. Lo he dejado todo. Es lo que intento en cada club. Donde he estado nunca me han reprochado nada. Al contrario, siempre me agradecen el esfuerzo y compromiso. He conocido esta camiseta, mucha gente... Solo tengo palabras de agradecimiento al Sporting. Nunca tendré una palabra mala con este club.

–¿Con qué entrenador se ha encontrado más a gusto?

–He tenido la suerte de estar a gusto y jugar con todos. Con Djukic no jugué todo lo que quería. Y con Martí, tampoco. Bueno con Miguel (Ramírez) tampoco jugué todo lo que querría. Pero he estado a gusto.

–Si tuviese que decir uno...

–José Alberto me marcó mucho. Sigo teniendo muy buena relación. Y David Gallego también fue importante.

–¿Tiene claro su futuro?

–No. Todavía no ha terminado el play off. Va lento. Quiero es desconectar, disfrutar de mi familia y pasar más tiempo con mi hijo.