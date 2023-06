Una conversación entre Abelardo y Manjarín propició el ascenso de Enol Coto en Ferrol: la historia del lateral del Sporting

Ha logrado el ascenso a Segunda División con el Racing de Ferrol, pero la temporada no ha terminado aún para Enol Coto (Pola de Siero, 2001). El jugador del Sporting, cedido al conjunto gallego esta campaña, disputa hoy la ida de la final por el título en la Primera Federación, en la que se medirá al campeón del otro grupo de la categoría y también nuevo conjunto de la división de plata, el Amorebieta. "Es otra historia, porque el objetivo ya está cumplido, pero queremos acabar lo mejor posible", sentencia el canterano en la que ha sido su primera campaña fuera de Gijón tras doce temporadas en Mareo.

–Enhorabuena por el ascenso.

–¡Muchas gracias!. La verdad es que si me lo dicen al inicio de la temporada, casi no me lo hubiera creído. Creo que ni la gente en Ferrol se lo creería. Sabíamos que iba a ser un año difícil, que nosotros íbamos a pelear, pero subir directos y hacerlo como lo hicimos... Vivir un ascenso a Segunda así ha sido una locura.

–¿Ha hablado ya con el Sporting?

–Me envió un mensaje Gerardo García (director de gestión deportiva del club rojiblanco) dándome la enhorabuena por el ascenso. Todavía tenemos que sentarnos a hablar. Sé que iniciaré allí la pretemporada y después no se lo que puede pasar.

–¿Cuáles son sus planes?

–Si empiezo allí la pretemporada es para intentar ganarme un hueco en el equipo. Es mi intención. Intentaré conseguirlo, pero sé lo que es el fútbol. Si tengo que volver a salir, me gustaría al menos poder disfrutar de la categoría a la que hemos conseguido subir este año. Lo que tengo es claro es que voy a hacer tolo lo que esté en mi mano para quedarme.

–Su historia en Ferrol empieza en una conversación entre Abelardo y Manjarín (segundo entrenador del Racing) ¿no?

–Siempre lo hablo con Manjajarín. Él fue quien apostó. Habló con Abelardo y el Pitu me ayudó. Le habló bien de mí. Yo a él (Manjarín) no había tenido oportunidad de conocerle hasta que llegué aquí. Solo conocía a su hermano (delegado del Sporting B) que estaba con nosotros en el filial.

–¿Cómo ha visto al Sporting esta temporada?

–Me alegro mucho por los compañeros que tuvieron la oportunidad dar el salto al primer equip. Unos se quedaron y otros han ido alternando, pero todos han tenido mucho mérito.

–¿Y el filial?

–Había equipo para quedar primeros. No se pudo y luego el play-off es muy difícil. Ya lo sufrimos la temporda anterior. Fuera de casa el juego no ayuda a lo que es un filial. El objetivo era subir y no ha sido buena temporada.

–Usted fue de menos a más en A Malata.

–Vine para intentar hacerme un sitio, sabedor de que tenía por delante a Luca Ferrón, gran lateral y jugador con experiencia. Él tuvo una lesión grave de rodilla, yo empecé con poca confianza, pero a partir de diciembre empecé a aprovechar mejor las oportunidades. De ahí en adelante tuve minutos y creo que he hecho un buen final.

–¿Cuál ha sido la clave de este "inesperado" ascenso?

–Me sorprenció al llegar el gran grupo que hicimos rápidamente. Nos llevamos muy bien. Hubo getne que participó menos, pero esa gente salía del banquillo luego y se ganaba por ellos. Esa fuerza del grupo nos hizo crecer. Luego estuvo la gente. Fue a amás. A mitad de temporada ya hubo entradas de 6. 000 espectadores y el último día, 11.000. Ver luego la plaza del Ayuntamiento abarrotada.... Lo dicho. Una locura.