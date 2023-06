De las históricas medias rojiblancas del ascenso del Sporting con Prendes, a las críticas por el pantalón blanco: "Es otro desprecio a la afición"

La nueva primera equipación del Sporting llegará con novedades más allá de la camiseta. La ropa desarrollada por la marca deportiva Puma tendrá en el pantalón uno de las variaciones llamativas, con la apuesta por el blanco como protagonista. Fue el tono utilizado para esta prenda en los primeros años del club. "En 1911, el Sporting ya fue campeón de Asturias infantil (sub-18) vistiendo camiseta rojiblanca, pantalón blanco y medias negras", recuerda Frichu Yustas, aficionado a la historia del club gijonés.

La etapa más reciente con pantalón blanco fue con la entrada de Plácido Rodríguez a la presidencia. Llegó de la mano de una nueva marca para vestir al equipo, la italiana Lotto. El pantalón y las medias pasaron a ser blancos. Esta etapa comprendió entre las campañas 1991-92 y la 1993-94. Joma fue la siguiente, con un diseño en el que la mayor innovación fue la de incluir franjas rojiblancas alrededor del pecho. La vinculación duró tres temporadas, de la 1994-95 hasta la 1996-97, y mantuvo el pantalón y las medias blancos. Entonces, la convocatoria de un referendum para que los accionistas votaran sobre la conveniencia de mantener este diseño o recuperar pantalón azul y medias negras dio como ganadora a esta última.

El histórico exjugador y directivo Florentino García Sordo recordaba que los sportinguistas compraron sus primeras camisetas "rojiblancas, como los colores de la matrícula marítima de Gijón". Anselmo López, primer presidente del Sporting, compró aquella primera equipación en los almacenes El Águila, situados en la calle gijonesa de San Bernardo. Mientras se tenía claro cuál era la zamarra, la elección de medias y pantalones fue un tanto anárquica. Con la filosofía de "lo primero que haya a mano", el equipo lució diferentes colores en ambas prendas, si bien predominó el calzón blanco en un primer momento. El "azul mahón" dominó después por ser una tela más fácil y económica de adquirir en el siglo pasado. En cuanto a las medias, los colores negro, rojo, azul, blanco y rojiblanco han marcado distintas etapas. La del ascenso a Primera en 1951, el segundo de la historia del club, fue con medias rojiblancas. Tuvo entre sus protagonistas a Prendes, hoy jugador decano del Sporting.

"Esto es un nuevo desprecio a la afición"





Víctor Díaz es accionista del Sporting y uno de los promotores del histórico referéndum realizado en 1996 por el club, en el que los accionistas votaron a favor de eliminar el pantalón y las medias blancos, para recuperar el color azul del calzón y el negro en la parte inferior de la equipación. "Me parece un nuevo desprecio a la afición", afirma el gijonés sobre la decisión del Sporting de lucir la próxima campaña pantalón blanco. "Hay cosas que no se pueden cambiar en un club y una de ellas es su equipación. El pasado del club se escribió con pantalón azul y así debe permanecer", subraya Díaz. "Hace unos meses trasladé a Joaquín (Alonso, relaciones institucionales del club) un artículo en el que se detallaban aspectos históricos como el de la indumentaria del Sporting. Mi deseo era que se lo hiciera llegar a quien corresponde, entiendo que a David Guerra (presidente ejecutivo). Veo que no ha llegado a ningún lado", dice, molesto, sobre la próxima indumentaria. "A Orlegi le trae sin cuidado la historia, ellos abogan por la rentabilidad", prosigue Víctor Díaz sobre su postura en cuanto a la renovación de la equipación del equipo gijonés, un detalle por el que asegura: "no voy a renovar el abono. No doy un duro más a esta gente". Va más allá. "En lugar de un Sporting de Gijón, cada vez tenemos más un Sporting de México", concluye.