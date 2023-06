La contundente respuesta de las peñas del Sporting al cambio de la equipación: "Lo preocupante es lo deportivo, no el color del pantalón"

No hay unanimidad, pero la mayoría considera mejor ver al Sporting con camiseta rojiblanca, pantalón azul y medias negras que otra combinación diferente. Lo que sí pone de acuerdo a diez de las principales peñas sportinguistas, consultadas por LA NUEVA ESPAÑA por la recuperación del pantalón blanco y las medias de otro color para la próxima campaña, es que "lo preocupante ahora" es resolver la crisis deportiva del club gijonés, siendo algo "menos importante" pantalones y medias. "Ya pueden ponerse las pilas", afirman.

Ringo Menéndez, presidente de la peña El Chorby aboga por "lo de toda la vida: las medias negras y el pantalón azul. Es así como debe vestir el Sporting. Con la segunda equipación no me importa que innoven, pero el resto debería respetarse". En la misma línea se expresa Roberto Suárez, dirigente de la veterana peña Carbonera. "El Sporting, desde que tengo conocimiento y cromos, pantalón azul y camiseta rojiblanca. Me gustaría que volviera la media negra. Insisto, es lo que me gustaría, pero ellos son los dueños y equiparán al club como consideren oportuno", explica.

Alfredo González, máximo responsable de la peña Langreo, es también de la misma opinión, aunque con matices: "Me gustaría pantalón azul y media negra con vuelta rojiblanca. No me disgusta ahora el pantalón blanco, pero lo entiendo como marketing. No veo mayor discusión. Me preocupan más los posibles fichajes o cómo se va a enfocar la próxima temporada".

Manolo Llana, de la peña Nacho Cases, recoge el testigo. "No me gustaría asistir a otro descenso y acabar en Primera RFEF", avisa. "Se le puede dar un toque más moderno a las equipaciones, pero sobre la base de los mismos colores", continúa sobre la vuelta al pantalón blanco, mientras que a las medias "es a lo que menos importancia le doy".

Alberto Fernández, presidente de la peña Quini, apuesta por un término medio en cuanto a la indumentaria. "Me gusta el pantalón blanco porque recuerda a los orígenes, y me gustaría más con medias negras", argumenta. Roberto Narváez, de la peña La 1905 y presente esta temporada en los 42 partidos que ha disputado el equipo, tiene una idea similar. "Me parece bien que se cambie a blanco porque fue el primer pantalón del club. Y las medias me gustaría que fueran las negras, pero con esto nunca habrá un cien por cien de conformidad. Lo mejor sería que pudiéramos votar. Ahora, lo que más me deja preocupado es cómo será el próximo año del Sporting en lo deportivo", señala.

"Estamos perdiendo la esencia, tanto en lo deportivo como en la uniformidad", lamenta Miguel González Hevia, presidente de otra de las peñas importantes de la afición rojiblanca, Mieres del Camino. "No me gustó la otra vez que cambiaron al pantalón blanco, y ahora tampoco. El pantalón siempre azul, y las medias me da igual que sean azules, rojas o negras. No sé en qué va a parar. Habrá que armase de paciencia para uno y otro", concluye. Sonia Pasarin, dirigente de la peña Vegadeo, es de las que teme "qué equipo vamos a formar la próxima campaña". Aprueba el pantalón blanco y para las medias "prefiero el color rojo", aunque insiste en que "lo principal es competir mucho mejor que este año".

Mari Llorca, de la peña Portería Sur, no anda con rodeos. "Esto no es el Sporting ya, esto parece Jalisco. Lo del pantalón blanco es patético. Aquí, como siempre, tiene que ser pantalón azul y media negra, pero el dueño hará lo que le dé la gana". Tampoco entiende la decisión de "prescindir de Cuéllar, porque lo estaba haciendo muy bien". Arcadio de la Fuente, de otra peña legendaria como La Laguna de El Entrego, se une al pensamiento de Mari respecto al uniforme y va más allá. "No me cuadran cosas. Desde la renovación de Jeraldino a la decisión de echar a otra gente. Veremos a ver qué sucede la próxima temporada", dice sin mucho optimismo.