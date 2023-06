Las claves de la Fundación del Sporting a través de Germán Argüelles: seis áreas, novedades con la protección al menor y estrategia para "repatriar" asturianos

Gijonés del año 1974. Sportinguista por herencia y sentimiento. Padre de Germán, un niño de dos años. Dice vivir como un lujo el poder trabajar de nuevo cerca de casa tras treinta años fuera de Asturias. Germán Argüelles Palacios es el director de la Fundación del Sporting, el organismo desde el que puede apreciarse de manera más evidente cómo Orlegi quiere llevar a la práctica "transformar la vida de los demás a través del fútbol". Concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista desde su entrada en el club para desvelar, entre muchas cosas, las seis grandes líneas de trabajo sobre las que está volcado junto a su equipo.

–¿Qué objetivos se fija la Fundación para transformar?

–Lo primero que hemos hecho ha sido un análisis de qué se ha hecho hasta ahora y qué creíamos tanto a nivel interno, como del entorno, sobre qué se esperaba sobre nosotros. Teníamos claro mantener el equipo Genuine (área de inclusión), incluso reforzarlo, y crecer en otras cinco áreas. Tres de ellas son para trabajar dentro de la casa antes de salir fuera a colaborar con otras empresas, y las otras dos son para hacerlo de cara al exterior como ya hacemos con el Genuine. En cuanto al primer grupo, se trata de: temas de medio ambiente, temas de igualdad y temas de protección al menor.

–Hábleme de la igualdad.

–El objetivo es equilibrar lo máximo posible el número de hombres y mujeres que trabajan en el club. Porque en el mundo en el que trabajamos se necesitan visiones muy diferentes de las mismas cosas, no solo por tema de género, también multicultural.

–¿Qué preparan en materia del protección al menor?

–Con la nueva ley LOPIVI, se nos obliga a tener un responsable en este ámbito. La inmensa mayoría de entidades deportivas en España están muy perdidas en esto, cuando en el Reino Unido se lleva haciendo quince años. Un ejemplo. En el Reino Unido un adulto no puede estar en un vestuario solo si hay cinco o menos menores. El Athletic es un club pionero en esto en España, y estamos trabajando de cerca con esa misma persona que coordinó todo en Bilbao. Habrá por tanto una persona que se dedique exclusivamente durante la temporada a cuidar todos esos aspectos en materia de protección al menor.

–¿Qué áreas pretenden trabajar fuera del club?

–Salud mental y envejecimiento activo, por una parte, y reto demográfico. La primera, pensando en niños y adolescentes, y en personas mayores. Ya hemos empezado a trabajar con el Área V del Sespa acogiendo un equipo de fútbol sala con jugadores con problemas de salud mental. En cuanto a envejecimiento activo, la idea es lanzar un equipo de fútbol andarín, “walking football”, para mayores de 65 años. Se juega caminando y el balón sólo puede estar cinco segundos en los pies. Está funcionando ya espectacularmente en el Betis y el Athletic.

–¿En qué consiste el reto demográfico?

–Hemos puesto el foco en fomentar el empleo y el emprendimiento joven. Hay muchas maneras de ejecutarlo, pero no lo tenemos del todo definido pese a que hay cosas avanzadas. Creemos que puede hacer que retorne mucho asturiano que se ha ido fuera y hará que progrese más la región. Creo que nuestro granito de arena puede aportar a ello desde la industria del deporte. Afortunadamente es transversal y podemos impactar desde en deporte en turismo, la salud, la educación… No solo como fin, sino como medio. Common Goal nos ha dicho que el Sporting el primer club con un plan ante el reto demográfico.

–¿Habla de empresas que nazcan de la mano de la Fundación?

–No necesariamente. Probablemente a medio plazo sí, pero no a corto plazo. Esto es un trabajo en equipo y somos un actor más. En esto tienen que jugar un papel todas las entidades públicas y privadas. Lo principal dentro del ámbito del empleo y el emprendimiento es que la industria del deporte esté realmente vertebrada en Asturias. Que exista mayor colaboración.

–¿Detecta poca colaboración?

–A los asturianos que hemos estado fuera se nos llena la boca de las maravillas de esta región, pero cuando llegamos parece imposible colaborar entre nosotros. Hablamos del modelo vasco, y que yo sepa tienen dos ojos, dos orejas y dos piernas como las nuestras. La diferencia está en colaborar. Hay mucha desconfianza. Y es ahí donde tenemos que liderar una primera fase.

–Mareo se ha convertido en espacio libre de humo como parte de la línea de la Fundación.

–Esperamos que El Molinón no tarde en ser espacio libre de humo, pero todavía no hay fecha.

–Ahora que está tan de moda el "amateurismo", ¿se busca profundizar en la profesionalización de la fundación?

–Las fundaciones, durante mucho tiempo, eran cajones de sastre donde no se sabía muy bien su función ni para qué existían. Creo que en general estaban mal gestionadas. Desde el plano de exigencia de normativa europea, con el tsunami regulatorio que viene, y por lo exigente que es el usuario, nos estamos poniendo las pilas todos a una velocidad de vértigo. Y en eso nos está ayudando LaLiga.

–¿Cómo se fraguó su fichaje por el Sporting?

–Cuando Orlegi compra el club. No conocía personalmente a Alejandro Irarragorri, pero había oído hablar mucho del grupo. Mi etapa anterior me vino muy bien para esto. Cuando se inició la pandemia, mis empresas de turismo deportivo-educacional solidario se pararon en seco. Di al salto al fútbol profesional en el Alcorcón. Estuve allí temporada y media en temas de desarrollo internacional e impacto social. En mi cabeza estaba siempre volver en algún momento a Asturias, pero no esperaba que fuese ahora. Es un lujo. La Fundación es un altavoz enorme, una plataforma espectacular para que la gente colabore, se vincule… Tengo aquí una oportunidad increíble.

–Es bisnieto de Donato Argüelles, exalcalde de Gijón y fundador de la Cocina Económica. ¿Ha heredado parte de ese espíritu?

–Más allá de emprendedor, fue aventurero. Se fue a Cuba y, por lo que he leído en los libros, vivió una época en Nueva York. Creo que hay algo ahí, también por parte de la familia de mi madre, que vienen del País Vasco, fueron también emigrantes y emprendedores. Probablemente hay algo ahí. Es mucha responsabilidad. No quiero pensar en ello.

–Usted le dio al balón.

–Sí. Pasé una prueba con el Sporting de Uribe y estuve en el Xeitosa de Brito. Con once o doce años, nos mudamos a Avilés. Allí jugué en el San Fernando, en el Avilés, en el Marino... Mi padre, Ramón Argüelles, estuvo en juveniles en el Sporting, de 1966 a 1968, y mi tío Germán fue el médico del Sporting en los 80. Mi mujer también es muy sportinguista. A mi hijo no le queda otra en casa que ser sportinguista (se ríe).

–¿Cómo evolucionó su carrera para irse tan joven de Asturias?

–Después de dejar el balón aparcado, con 19 años vi que llegar al fútbol profesional iba a ser muy complicado, así que me fijé el reto de prepararme para una beca deportiva en Estados Unidos. Escribí cartas a universidades, organicé aquí varios torneos de fútbol-sala y, junto a un amigo, el primero de fútbol 7 que se hizo en La Morgal. No había ni porterías a medida. Lo que ahorré con esos torneos lo utilicé para hacer pruebas en Estados Unidos. Me quedé en Tennessee.

–Continúe.

–Me dieron beca deportiva y después, beca académica. Cursé Economía Internacional. Estudié un posgrado sobre economía agrícola y recursos naturales. Ya tenía una inclinación muy fuerte sobre el tema social y medioambiental. En 2001 volví a España y trabajé en el mundo de la consultoría y la tecnología, acabé en Microsoft un tiempo, pero echaba de menos el entorno multicultural, el estar conectado al deporte. Empecé la aventura de emprender.

–¿Cómo?

–Organicé el primer tour operador especializado en traer equipos de fútbol base de Estados Unidos a España, primero, y luego por toda Europa. Ampliamos a Australia y Japón.

–¿Qué supone ver al Sporting en la Common Goal?

–Somos el cuarto club del mundo y el primero de LaLiga en estar ahí. Eso quedará para siempre. También estamos en la red europea de fundaciones de fútbol y nos acabamos de subir a un movimiento de Naciones Unidas que se llama Football for the Goals. Ahora que hemos hecho el plan estratégico y el plan director de la Fundación, trabajaremos con ellos más de cerca.

–¿Cómo ha vivido este año en lo deportivo?

–Ha sido complicado, de subidas y bajadas. Cuando ves cómo se trabaja dentro del club, todavía te da más rabia. El nivel de compromiso con el trabajo es brutal. Y cuando las cosas no salen en el campo, es muy frustrante. Estoy ilusionado en que llegará el éxito.

–¿Por qué no se ha visto ya?

–Porque las cosas necesitan un tiempo. La Real no se transformó de una temporada a otra. Como todos los clubes que han dado un giro hacia donde iban. Tras lo visto esta temporada, solo vamos a ir a mejor.