La emotiva despedida del capitán del Sporting B: "Tengo la conciencia tranquila y estoy agradecido; lo he dejado todo"

Marcos Trabanco (Gijón, 22 años) se abre en LA NUEVA ESPAÑA. El capitán del Sporting B se confiesa agradecido por un viaje maravilloso. Se va para comenzar otra vida.

–Cómo se encuentra?

–Son muchos años... Mareo es mi casa. Cuesta dar ese paso de tener que irte; y dar un paso a otro sitio. Pero tengo muchas ganas de empezar una nueva etapa, de salir de mi casa. Vivir otra experiencia. Hay esos nervios. Pero estoy tranquilo. Tengo la conciencia tranquila. ¡Me dejé todo estos años!.

–¿Ha sido un año duro?

–Veníamos ya de un año complicado. Y este año hubo muchos cambios. El míster. La dirección. Y en la plantilla. Los nuevos se amoldaron muy bien gracias a los que ya estábamos. Pero sí, íbamos con la idea de conseguir el ascenso. Y no se dio. Esto es aprendizaje. Todos somos jóvenes, y esto nos va a servir para el futuro. Ya se ha visto como Queipo, Diego (Sánchez), Jordi (Pola) dieron el paso al primer equipo y consolidarse.

–¿Qué sucedió?

–Tuvimos una época muy buena, de nueve partidos seguidos ganando. Pero veías al Covadonga. No pinchaba. No pinchaba. Hubo jugadores importantes que dieron el paso. Y a lo largo del año nos faltaron esos compañeros. Nos tocó trabajar, lo intentamos hasta el final. Pero no obtuvimos el resultado que queríamos...

–¿Qué sucede en la cantera ?

–No sabría decir. El Sporting siempre aspira a los más alto. Se venían de años buenos. Con José Alberto se ascendió y se jugó el play off de ascenso a Segunda. Pero es verdad que a partir del covid se bajó el nivel con el descenso, y estos dos no ascensos. No sabría decir...

–¿Se está trabajando bien?

–Sí. Y ya se venía haciendo antes. Con la anterior directiva han salido Guille, Pablo, José (Gragera), Gaspar... Dieron el paso y venían desde abajo en Mareo. Ahora todo es más profesional. A nivel de nutrición. De profesionalidad, en resumen. Eso ayudará a los que están abajo.

–Le toca debutar en Liga contra Arnaiz...

–Sí..

–¿Un marrón?

–No, ¡qué va! Marrón para nada. Fue un sueño hecho realidad de un niño que lleva toda la vida en Mareo... El Pitu me dio la oportunidad de jugar con toda mi gente.

–¿Estaba su familia?

–Y amigos. Sí es verdad que e tocó competir con una de las más feas de la categoría. Pero orgulloso. Contento. Y con la conciencia tranquila. Hice lo mejor que pude.

–¿Se esperaba jugar?

–Si es verdad que tuve una conversación con el Pitu. Me dijo: "vas a jugar; demuestra el fútbol que llevas dentro. Y haz lo mismo que en el filial, que por eso estás aquí". Abelardo confió en mí para cumplir mi sueño.

–¿Llegó a pensar que se iba a dar la oportunidad al ver que iban promocionando otros?

–Tengo los pies en el suelo. Y en realidad son todo procesos. Si ellos dieron el paso es porque se lo trabajaron en el filial, y demostraron que podían quedarse. Estoy tranquilo, lo dejé todo. Y estoy más que agradecido por haber estado medio en dinámica estos años. Estoy agradecido a Iñaki (Tejada), Pedro (Menéndez) y Óscar (Garro). Se está haciendo un buen trabajo.

–Se dice que fue fuera de Mareo hace frío...

–Bueno... Llevo 12 años aquí. No he vivido otra cosa que no fuese Mareo. Siempre he dicho que esto es una burbuja.

–¿En qué sentido?

–Aquí tenemos todo: buenos gimnasios, servicios médicos, fisios, nutrición... Todo. Ese nivel tan profesional tanto en el filial como en el primer equipo... Fuera hará frío seguro. Ojalá pueda volver y sentir el calor de casa. Ojalá...

–¿Y recuerda cómo fue su primer día en Mareo?

–Sí recuerdo cómo se cerró cuando fiché...

–¿Quién le ficha?

–Rogelio. Él me vio, y le estoy muy agradecido también.

–¿Cuándo?

–En alevines. Me acuerdo... Era un día por la tarde e íbamos en coche. Y mi padre, de repente, para en un semáforo. Y me dice: "tengo que decirte una cosa...". Y, claro, yo ya me asusté. Pensaba que pasaba algo... Pero me dice: "me llamaron de Mareo. Si quieres ir...". Yo, encantado. Y ahí mi padre llorando. Y yo detrás.

–¿Su familia es del Sporting?

–Mi familia vive el sportinguismo desde siempre. Y yo desde los 2 años en El Molinón, con mi padre, Marcos. Él y mi abuelo, Tino, me inculcaron el Sporting.