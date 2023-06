La operación salida condiciona el mercado del Sporting

Uno de los grandes caballos de batalla a los que se enfrentan los responsables deportivos del Sporting está en la dificultad para llevar adelante la remodelación que se pretende ante un contexto muy complejo. Las "herencias" contractuales de algunos descartes, las altas fichas de algunos futbolistas con un rendimiento bastante discreto, y la lucha por ajustarse al tope salarial son las principales dificultades con las que tienen que lidiar Gerardo García, director de gestión deportiva, y los hombres fuertes de esta parcela en Orlegi Sports, Israel Villaseñor, y José Riestra, que ganará aún más fuerza y podría tener una dedicación mucho más entregada a esta pata.

A nivel interno tanto los técnicos como los ejecutivos ven conveniente darle un lavado de cara importante a la plantilla tras una temporada durísima, y ante la creencia de que se necesitan jugadores que lleguen con otra energía para romper esta tendencia negativa que arrastra el club. En cierto modo por eso y a sabiendas de la dificultad de negociar rescisiones, se abogó por comenzar la revolución dando salida a los tres jugadores que acababan contrato (cuatro con Diego Mariño): Cuéllar, Aitor García y Bruno; mientras que de los siete cedidos, solo se apuesta de forma ciega por la continuidad de Juan Otero (propiedad de Club América). Dos casos distintos, incluso entre sí, son los de Jordan Carrillo y Jeraldino, jugadores de Orlegi. Ambos, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, seguirán en Mareo. Carrillo lo hará cedido, como confirmó el club, y Jeraldino fichará por el Sporting en propiedad por tres temporadas, ajustando su ficha.

La situación económica no es un problema como tal; el reto está en cómo aumentar el techo salarial para fichar primeras opciones. Hay otras soluciones, sin que se haya planteado una ampliación de capital. En estudio está qué hacer con la campaña de abonados, tras las fuertes subidas de este curso. Hay otras vías no tan impopulares. En eso están los expertos este mes.

En la última actualización el club tenía unos 9.5 millones de techo. Aunque se han soltado fichas altas (Cuéllar, Jony...), el área deportiva necesita ganar espacio. A Rubén Yáñez se le hizo una apuesta potente tras ganar la puja al Leganés, presentando unos números similares al Zaragoza. Pero en esa línea, en la portería, el espacio liberado por las salidas de Cuéllar y Mariño posibilitaba ir con fuerza a por el catalán, contando con la vuelta de Christian Joel, con una ficha baja, y ganando un amplio margen. El área deportiva lleva tiempo avanzando en el mercado, con varios escenarios abiertos, y perfiles que se controlan. Las llegadas están, lógicamente, supeditadas a las salidas. Por el tema del tope salarial. Y por el perfil. El área deportiva necesita soltar algunas fichas pesadas. Christian Rivera (2025) y, en menor medida, Campuzano, son dos casos que darían margen y que a los que se les busca salida. Pero no son operaciones fáciles. Los contratos dan fuerza negociadora a los jugadores. Y las rescisiones no son viables porque computarían en el tope salarial. Vamos, justo lo que se quiere evitar. Otra cosa es que lleguen ofertas, y los futbolistas se abran a salir. La situación de Cali Izquierdoz está sobre la mesa. No es imprescindible. Y tiene una ficha de las altas.

Si sale, con Santos como primer candidato, posibilitaría firmar una opción fuerte. Djuka, mientras, es otro jugador con una ficha elevada. En el club se cuenta con él, pero mandará el mercado, una vez que la vía de México parece cerrada. El caso de Fran Villalba, que regresa, es delicado. Se estudiará su salida. Otra vía serían traspasos.El Sporting no tiene necesidad de vender. Pedro es el jugador con más mercado.