Un repaso a uno de los grandes récords de la carrera del entrenador José Mourinho en twitter ha hecho al sportinguismo recordar los seguidores del entrenador luso cuál fue el equipo que tumbó una de sus marcas más importantes. El perfil @Iconic_ Mourinho ha rescatado que el técnico luso estuvo nueve años seguidos sin perder en casa ni un solo partido de liga, concretamente entre 2002 y 2011. Una tendencia que le hizo medirse a 107 equipos diferentes, sin que ninguno lograra vencerlo a lo largo de 150 partidos. El que zanjó el tremendo dato acumulado por Mou fue el Sporting, algo no incluido en el tweet dedicado a "The Special One". Han sido los aficionados rojiblancos los encargados de responder en la misma red social con diferentes recordatorios a aquel tanto de De las Cuevas que dio la victoria al Sporting en el Bernabeu ante el Madrid de Mourinho (0-1).

"Miguel de las Cuevas decidió fastidiarle el récord", comentan algunos seguidores sobre aquel tanto a pase de Nacho Cases que fue una de los días más intensos vividos con el Sporting de Manolo Preciado. Precisamente muchos también recordaron al fallecido entrenador cántabro, quien protagonizó un tenso enfrentamiento con Mourinho meses antes de ese partido, para después protagonizar una cercana relación que incluso llevó a Preciado a visitarle a la ciudad deportiva del conjunto blanco. Uno de los detalles de esa victoria del Sporting en el Bernabeu aquel 2 de abril de 2011, es que tras el partido, José Mourinho accedió al vestuario del conjunto rojiblanco para felicitar a los futbolistas por su triunfo ante el Madrid. Ellos fueron los que rompieron la racha 🤌🤌 pic.twitter.com/TvAiNJScNf — Edgar Fernández (@ragde_1990) 13 de junio de 2023