Cuando parecía que la operación estaba más caliente que nunca, sufrió un parón. Cali Izquierdoz está en estos momentos más cerca de seguir en el Sporting de Gijón e iniciar la pretemproada que de irse. De momento está citado para el 3 de juluio y apunta a comenzar a las órdenes de MAR. El central argentino tenía muy avanzado su acuerdo con Santos Laguna, controlado por Orlegi Sports, al asumir la dirección del club mexicano un contrato de dos años para el defensa.

Cali, que no es una prioridad para Miguel Ángel Ramírez, con quién apenas tiene feeling deportivo, estaba dispuesto a dar el sí a ese contrato para regresar a México a jugar en el ocaso de su carrera. Con 34 años, iba a volver al club de Torreón, donde es considerado un jugador importantísimo. Pero todo se cayó. De repente. Y, de momento, sigue igual, con la pinta de que no habrá cambio. Porque Matheus Doria, el central de Santos Laguna que iba a dejar vacante su plaza a Izquierdoz, se quedó sin firmar con Cruz Azul. El equipo con sede en Ciudad de México no dio luz verde al fichaje del central brasileño tras no superar las pruebas médicas. Esa operación congela la de Izquierdoz, que tiene contrato en Mareo hasta 2024. Y mucha pinta de que puede quedarse. Cali, de hecho, es feliz en Gijón. El tema siempre ha sido otro: su rol con Ramírez.