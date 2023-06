Milo apunta a salir al extranjero: maneja ofertas en Bégica y Serbia

El delantero Uros Milonanovic, "Milo", apunta a salir cedido del Sporting y su destino tiene muchas opciones de ser al extranjero. El atacante, de 22 años y que ha marcado cuatro goles (todos en Copa del Rey) pese a apenas tener oportunidades, goza de cartel en países como Bélgica y Serbia, y tiene serias opciones de ser una de las primeras salidas que lleve a cabo el club rojiblanco dentro de su idea de remodelar la plantilla con vistas al siguiente proyecto. Uno de los clubes que está más interesado en conseguir la cesión de este espigado ariete es el SK Beveren, equipo de la Segunda belga (Challenger Pro League). Esta operación, de llevarse a cabo, sería siempre bajo un préstamo y el club belga podría completar el pago íntegro de la ficha del jugador, que tiene contrato en Mareo hasta 2025. Milo está citado para comenzar la pretemporada el día 3.

En cualquier caso, Milovanovic tiene más pretendientes. Otro club que está apretando es el TSC Bačka Topola, de la SupeLiga de Serbia, como informaron ayer medios del país. En esa competición tiene mercado. Esta vía, en cualquier caso, parece tener menos opciones de llevarse a cabo.La idea de Milovanovic es la de buscar continuidad en otra competición, y no la de regresar a su país. Fichado el pasado verano por unos 300.000 euros del FK Radnik Surdulica al ser una apuesta del área deportiva del Sporting, no ha tenido ningún tipo de continuidad para los técnicos pese a los problemas goleadores que ha tenido durante todo el año el proyecto. Clave en la actuación copera de los rojiblancos al marcar dos goles al Numancia y otro dos al Rayo Vallecano, el delantero serbio tuvo alguna situación para poder salir en el mercado de invierno. Pero su fortaleza y ganas de conseguir una oportunidad le hicieron quedarse. Ramírez abogó por otros perfiles de atacantes. Otero, Cristo, Campuzano, Djuka, y, luego Jeraldino han tenido más fuerza. Milo, en cualquier caso, no se ha planteado en ningún momento una salida a un club de inferior categoría, buscando encaje en el proyecto hasta verse arrinconado en el tramo final, lo que ha llevado a todos a buscar una solución en el mercado. En la reunión celebrada en Mareo al término de la temporada ya se puso sobre la mesa la idea de buscar una cesión al entender que era le mejor vía tanto para el jugador como para el club, que busca renovar su ataque y debe aligerar fichas y masa salarial.

De momento el club cuenta con Djuka, sin descartarse un movimiento en el mercado siempre y cuando sea del agrado de todas las partes, y tiene ultimado el fichaje de Jeraldino por tres temporadas, como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Pero busca una solución para las situaciones de Campuzano, con contrato hasta 2025, y del mismo Milovanovic, que también quiere tener protagonismo.