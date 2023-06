Pedro Díaz, un valor muy codiciado: el Alavés y Granada se añaden a la lista de clubes de Primera División que siguen al medio

Pedro Díaz, uno de los jugadores más importantes del proyecto del Sporting, está controlado de cerca por varios clubes de Primera División, que valoran presentar ofertas para hacerse con su fichaje en este mismo verano. El medio, de 25 años y que acaba contrato en 2025 con el Sporting, está en el radar de distintos clubes, sin que, de momento, se haya cristalizado esos sondeos con ofertas en firme. Pero es algo que puede suceder estas semanas.

Esos intereses son más intensos en clubes que acaban de subir este mismo año a Primera División. Uno, según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, es el Alavés, que aún no ha presentado una propuesta formal al club rojiblanco. Pero se trata de un futbolista que por su perfil está bien visto por Sergio Fernández, el director deportivo, y Luis García Plaza, el entrenador. El club vitoriano acaba de regresar a la elite del fútbol español y contempla al centrocampista rojiblanco como un posible refuerzo. Otra cosa es que luego esa consideración se plasme con una propuesta en firme.

Otro club que tiene "controlado" a Pedro Díaz es el Granada. Pero el club nazarí está ahora mismo paralizado ante la posibilidad de ser vendido a un fondo americano representado por Andrés Fassi. En cualquier caso, en la entidad andaluza cuenta con el aval de Nico Rodríguez. Otra cosa es lo que suceda después con el director deportivo gijonés, que apunta a continuar tras lograr el ascenso con los nazarís a Primera División. Hay más clubes que tienen al jugador en su lista. Uno, el Rayo Vallecano. Aunque la salida de Andoni Iraola, ahora sin banquillo, enfría en parte ese interés. David Cobeño, el director deportivo, valora mucho al canterano rojiblanco, pero tiene en su hoja de ruta otras prioridades. Al menos, de momento. Hay más clubes que están haciendo números y que siguen a uno de los jugadores más cotizados de Segunda División.

En Mareo, mientras, no piensan en descapitalizarse del proyecto soltando a un jugador que es decisivo. Pedro Díaz es clave para el club rojiblanco y para Miguel Ángel Ramírez, el entrenador. En cualquier caso, y como ya sucedió con José Gragera, en enero, el Sporting no va a retener al futbolista si llega una oferta que realmente satisfaga la necesidad del club y la del centrocampista, feliz en Gijón, pero que siempre se ha mostrado receptivo a jugar algún día en Primera División.

El Sporting no tiene la necesidad de vender por debajo del valor a un futbolista crucial. Tampoco de hacer un traspaso. Solo se abriría a la venta si la operación es ventajosa. Aunque esa vía, la de la venta, añadiría el músculo financiero.A nivel interno los responsables financieros llevan semanas de mucho trabajo para encajar números y buscar fórmulas que permitan al club volver a tener un techo económico relevante dentro de las complejas condiciones que obliga LaLiga. Sobre la mesa, varias posibilidades. Una, muy impopular, volver a subir el precio de los abonados por segundo año consecutivo.

Hay otras "palancas" en estudio y que parecen más ajustadas a la realidad actual que afronta el club rojiblanco, después de dos años llevando al límite a la afición, muy cansada de verse luchando por no bajar a Primera RFEF: primero, con la anterior propiedad; y ahora, de nuevo, en el primer curso deportivo bajo el control del Grupo Orlegi, que ya subió de forma muy notable el precio de los abonos a su llegada argumentando esas subidas en la necesidad de ganar margen económico para diseñar un proyecto deportivo potente. También está la opción de aumentar las vías de ingresos, a través de "sponsors". El Sporting C, por ejemplo, es otra vía de ingresos, aunque ese dinero no tendría porqué estar destinado al gasto en plantilla. En el club rojiblanco tienen por delante otros proyectos importantes.