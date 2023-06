El precio de la opción de compra condiciona la salida de Milo al Beveren

El Sporting pretende recuperar la inversión que hizo el pasado verano para fichar a Uros Milovanovic, "Milo", del FK Radnik Surdulica, dentro de la operación que negocia estos días para ceder al joven delantero al SK Beveren, avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El club rojiblanco trabaja en incluir dentro del préstamo al equipo belga una opción de compra cifrada en unos 300.000 euros. Más o menos, el precio que abonó en 2022 para fichar al atacante, de 22 años, y que apunta a ser el que inaugure "operación salida". Las negociaciones entre el Sporting y el SK Beveren, de la Segunda División belga, se encuentran en una fase crucial en estos momentos.

La próxima semana será, de hecho, decisiva. El equipo belga comenzará entonces la pretemporada, y busca contar cuanto antes con Milovanovic, con quien tiene desde hace semanas un acuerdo total. Las gestiones vivieron una pequeña parálisis tras el "no ascenso" del Beveren, que se quedó a las puertas de regresar a la Primera belga. Eso propició cambios. Entre ellos, de director deportivo. Pero Milo, que goza de cartel en el mercado europeo, especialmente en Bélgica, se ha mantenido como prioridad.

El SK Beveren está en disposición de pagar prácticamente íntegra la ficha del atacante, que se encuentra en el primer rango salarial de la plantilla rojiblanca, aunque sus emolumentos son progresivos hasta 2025, por lo que su contrato sube cada año, y este (el de la campaña 2023-2024) es más "pesado", aún siendo igualmente muy asumible. La única traba que frena la luz verde del Sporting a esta operación, que se entiende buena para todas las partes, está en el precio final de la compra que debería abonar el equipo controlado por el empresario norteamericano David Scott Blitzer, que también es dueño de más clubes.

Ese derecho de compra no será obligatorio. Sí opcional. Pero el SK Beveren no quiere fijar en las gestiones un precio más alto al que abonó el club rojiblanco en verano de 2022. El Sporting, mientras, tampoco quiere "regalar" a Milo, que en su momento fue una apuesta muy fuerte de la entidad, pero que no ha tenido ningún tipo de continuidad pese a los problemas goleadores que ha tenido el equipo. En Mareo existe el convencimiento de que puede hacer un buen año en el extranjero y aumentar su cotización.

Milovanovic tiene más pretendientes en el mercado extranjero. Sobre todo, en el fútbol de su país, en Serbia, donde es un jugador cotizado. El Baka Topola hizo una consulta por el jugador a través de un intermediario. Pero hasta ahí. De momento, la primera vía en la que trabajan todas las partes es la belga, a través de esa cesión al SK Beveren. Milo, de hecho, tiene toda la intención de apostar por este proyecto. El Beveren le ha hecho sentirse importante.

Sin la confianza de Ramírez.

En su primer curso en Gijón el delantero serbio ha tenido que lidiar con un rol muy residual, pese a los problemas goleadores que ha sufrido el proyecto tanto con Abelardo, como, después, con Miguel Ángel Ramírez, que no le dio ninguna opción. Milovanovic ha disputado tan solo 345 minutos en Liga, sin estrenarse como goleador. En Copa del Rey, mientras, ha sido indiscutiblemente el faro ofensivo del proyecto. Milovanovic marcó en la competición del K.O. los cuatro goles que registra como jugador del Sporting, con dos dobletes: ante el Numancia en Soria, y luego, ante el Rayo Vallecano, club de Primera División.

En las últimas diez jornadas, Milovanovic se quedó sin disputar un solo segundo, tras ser titular ante el Mirandés. Ramírez dio prioridad en el ataque a Djuka, Cristo, Campuzano, Otero, Jeraldino, e, incluso, a Aitor García, un habitual extremo. Ahora tanto el área deportiva como el mismo futbolista, feliz en la ciudad, creen conveniente que lo más idóneo es un cambio, buscando continuidad. El club, mientras, agilizaría las salidas en el ataque. En esa posición cuenta con Djuka, Jeraldino, cuyo fichaje por tres temporadas ya es un hecho, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, y busca dar salida a Campuzano.