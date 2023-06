Así es "Mau", un goleador pionero que se empapa del Sporting

A Erick Mauricio Medrano, delantero que, a sus 18 años, es internacional sub-17 con México, todos le conocen en el fútbol como "Mau". Este prometedor atacante, que apunta al filial rojiblanco, será –salvo cambio, hoy por hoy inesperado– pionero en un movimiento con una envergadura deportiva y económica muy importante para Orlegi: del Atlas, equipo del conglomerado mexicano, a Mareo. En principio, será el primero de una generación y del histórico acuerdo de intercambio entre las entidades, que se ha llevado con sumo hermetismo.

Medrano, uno de los futbolistas más importantes de la cantera del club de Guadalajara, de Jalisco, apunta a ser el único en entrar este verano a Europa a través de Mareo desde esa importante cantera mexicana dentro del convenio de colaboración sellado entre los dos clubes controlados por Orlegi Sports. En el Santos Laguna, mientras, ya hay tres talentos que han dado el "sí" a recalar en la Academia Elite de Mareo: Joshua Mancha, Kevin Picón y Sebastián Valenzuela. El Club América, mientras, ya ha mandado a dos jugadores dentro de este convenio: Ángel Contreras y Franco Rossano, a la espera de ver qué sucede finalmente con el atacante Esteban Lozano, en una operación que parece cocinada al margen del acuerdo entre entidades. Por todo eso, "Mau", que se está empapando de todo lo que significa el Sporting, es único. Está por definir lo que suceda en los próximos veranos. Pero la experiencia de este jovencísimo futbolista en el Sporting apunta a ser importante. Será, de hecho, seguido muy de cerca por otras promesas que optan en los próximos mercados a aterrizar igualmente en la cantera del club rojiblanco para labrarse un futuro en el fútbol europeo.

Erick Medrano, que dio el visto bueno a la propuesta de la dirección de Orlegi Sports, con José Riestra, presidente ejecutivo del club al frente, lleva semanas viendo vídeos con imágenes del ambiente que se vive en El Molinón, y trata de rebajar el impacto de la adaptación. Desde hace varias semanas se ejercita en el Territorio Santos Modelo (TSM), en Torreón. "Mau" ha firmado un contrato base por cuatro años, siendo una apuesta clara de futuro para el Grupo Orlegi. La idea, explican distintas fuentes, es que tanto "Mau" como el resto de jóvenes promesas procedentes de las canteras de América y Santos Laguna lleguen a Mareo sobre el 13 de julio. Con esa previsión se trabaja.

Estos futbolistas ocuparán las primeras de las 40 plazas de la Academia Elite, que comenzará a funcionar entre julio y agosto. Y, en principio, apuntan a jugar en el primer filial, en Tercera RFEF. En el Sporting B, de hecho, se espera una revolución muy importante en la plantilla tras la experiencia de la pasada campaña. Por un lado, el club entiende que el ciclo de varios jugadores ya estaba agotado sin posibilidad de subir al primer equipo, también ante la promoción de varios canteranos que llegan del División de Honor, y ante el traslado de, al menos, cinco futbolistas de la academia del Santos Laguna, el Club América y el Atlas. Igualmente se recuperarán a algunos de los canteranos que han hecho un buen papel en el exilio. El medio Tomás Fuentes o el atacante Diego Boza son dos ejemplos de canteranos que regresan a casa y que tendrán plaza en el primer filial.

Por otro lado, Óscar Garro, director del fútbol base del Sporting, sigue analizando todas las opciones que tiene sobre la mesa para elegir al nuevo técnico del filial. Una, la de Yago Iglesias, ya no es posible tras comprometerse el preparador gallego hace unos días con el Pontevedra. Otra, la de Israel Martínez, también apunta a no ser la finalmente elegida. Mientras, Isma Piñera sigue siendo una de las candidaturas analizadas en Mareo, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. La decisión, que aún no tiene porqué ser inminente, sí parece cada vez más cercana después de un periodo de reflexión y análisis muy largo, de más de un mes.