Los nombres propios del "mercado" del Sporting: las negociaciones con el Beveren para la cesión de Milo, y los frentes abiertos con Villalba y Cali Izquierdoz

Los contactos entre clubes se iniciaron ya hace más de una semana, y, de hecho, el delantero serbio, de 22 años, tiene un principio de acuerdo con el Beveren en cuanto a términos económicos. Faltan aún detalles para que la operación se cristalice, pero avanza. El Beveren cubrirá la ficha del delantero, que es progresiva, pero muy asumible. El principal escollo está en el precio de la opción de compra que ambos negocian, como informó este periódico. El club gijonés quiere recuperar la inversión que hizo el pasado verano por el «9», después de pagar unos 300.000 euros al FK Radnik Surdulica. Y el equipo belga pretende bajar algo esa cifra. Milovanovic, que se encuentra de vacaciones, está atento al desarrollo de las negociaciones, y espera al «ok» definitivo para viajar a Bélgica y pasar las pruebas médicas con el Beveren. Milo, con contrato hasta 2025, abogaba por ganarse un hueco en la plantilla rojiblanca. Pero, en vista de su nulo protagonismo con Miguel Ángel Ramírez, ha dado el visto bueno a salir. En Mareo tienen constancia de que hay más clubes que están interesados. El Baka Topola, de Serbia, hizo una gestión a través de un intermediario. Pero hasta ahí.

En Mareo asumen la necesidad de «colocar» a los jugadores que, a priori, son transferibles en esta nueva etapa para ganar aire económico y encarar con más fuerza la incorporación de nuevos fichajes tras cerrar ya a cuatro incorporaciones como son Jordan Carrillo, Rubén Yáñez, Ignacio Jeraldino y Juan Otero, por quien se ha incluido en su cesión una opción de compra que está fijada en un millón de euros, según precisas fuentes cercanas al Club América. Aunque el club no tiene ningún problema financiero de por sí, las fuertes restricciones por el control económico de LaLiga obligan a la entidad rojiblanca a verse en la necesidad de quitarse fichas pesadas para aumentar la capacidad de inversión en la nueva plantilla. Hay otras fórmulas para ganar espacio que dar bajas, pendiente de ver qué sucede finalmente con la campaña de abonados.

Pero dar salidas es, en cualquier caso, una absoluta prioridad para la dirección deportiva. Además de la situación de Milovanovic, el área deportiva tiene otras carpetas abiertas para los futbolistas transferibles del proyecto y a los que les busca una solución para ganar espacio económico. Las salidas de Christian Rivera y Víctor Campuzano están hoy por hoy congeladas ante la intención que tienen ambos jugadores de agotar sus contratos (2025). Tampoco está descartado buscar cesiones para Nacho Méndez o Axel Bamba, aunque la prioridad que tiene el club es que los dos jugadores se recuperen totalmente de sus lesiones.

También se trabaja en una solución para Fran Villalba, a quien se pretende dar de nuevo salida, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, sin encaje alguno en el proyecto por lo delicada de su situación. En Mareo valoran su nivel al tratarse de un jugador de una calidad incuestionable, pero lo sucedido el pasado verano en pretemporada pesa. En ese momento, el centrocampista valenciano forzó durante semanas su salida, tensionando el día a día, sin formar parte de varias sesiones de trabajo aduciendo problemas físicos. Esa situación se recondujo después, con la buena voluntad del futbolista, pero tampoco se olvidaa la hora de decidir. Pese al descenso del Málaga, Villalba tuvo un papel por momentos relevante en el club andaluz y es un jugador que sigue teniendo mercado en Segunda División y en el extranjero. Con contrato hasta 2026, se valorarán todos los escenarios posibles.

El «caso Cali» sigue abierto





La situación de Cali Izquierdoz sigue estando abierta a estas alturas de mercado pese a caerse la vía a salir a Santos Laguna al no completarse el traspaso del también central Matheus Dória a Cruz Azul. El zaguero argentino, que estuvo unos días de vacaciones en Gijón, pero que se encuentra ahora en Argentina, continúa teniendo propuestas en el mercado. En su país continúa siendo un jugador muy respetado, aunque su idea no pasa por volver a Argentina. En cualquier caso, Izquierdoz tiene otras opciones en el mercado internacional que deberá estudiar si aboga por salir del Sporting, donde tiene un año más de contrato (2024). El central, que no es una prioridad para Ramírez, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, está citado para comenzar la pretemporada el 3 de julio. El club rojiblanco tampoco le ha comunicado que daba buscar equipo, pero está a la espera de si el central y su entorno pasan alguna oferta para valorar todos los escenarios. El Sporting facilitaría su salida si llega una opción buena para todas las partes. Por otro lado, el área deportiva sigue peinando el mercado para fichar a un central. Alex Pascanu es un gran objetivo, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Pero la Ponferradina pide dinero para dejarlo salir. El club valora más opciones, con distintos nombres en el radar.