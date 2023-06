Santos Laguna da prácticamente por descartado el retorno del Cali Izquierdoz para el inicio del torneo apertura. El conjunto mexicano ha explicado, a través de la figura de su entrenador, las razones que han llevado a aparcar la incorporación del defensa del Sporting, con quien se llegó a tener avanzado el acuerdo para su fichaje hasta hace pocos días. "Con la vuelta de Doria queda inconclusa la contratación", señaló en las últimas horas Pablo Repetto, técnico del conjunto lagunero, concretando los aspectos que rodean la frustrada marcha de Doria al Cruz Azul y la no llegada del Cali.

No hay plaza para el Cali en Santos. El conjunto mexicano ya no puede dar cabida a más jugadores extranjeros, por lo que reforzarse con el argentino es, ahora mismo, materialmente imposible. "Nosotros, el cupo de extranjeros, iba a ser se iba Doria e iba a llegar Izquierdoz", resumió Repetto sobre la operación abierta para traer al central del Sporting, que estaba condicionada a que Matheus Doria, brasileño, completara su marcha al Cruz Azul, también conjunto de la liga mexicana. En este último caso, todo se fue al traste a última ahora. También, evidentemente, lo hablado con Izquierdoz, uno de los ídolos de la afición lagunera por su importante papel durante su etapa en el equipo. "No buscamos a nadie para esa posición", añadió el entrenador de Santos sobre el centro de la defensa, ya que a falta de unos días para iniciar el campeonato, los mexicanos pretenden cerrar aún, "una o dos incorporaciones".