Milo jugará cedido en el Beveren belga y activa la "operación salida" en el Sporting: así está la situación en el club

Uros Milovanovic, Milo, jugará la próxima temporada en el Beveren, de la Segunda División belga. El Sporting ultimaba ayer la operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 16 de junio y que se ha ido intensificando en los últimos días. A falta de matices para acabar de documentar su marcha, la cesión incluirá una opción de compra en la que el conjunto gijonés pretende que la cantidad se acerque lo máximo posible a los 300.000 euros desembolsados para su fichaje el pasado verano. El futbolista ya ha dado el visto bueno, esperando el acuerdo final entre clubes. El Beveren asumirá el total de la ficha del delantero serbio.

Faltan mínimos detalles, pero Milo abrirá la "operación salida" del Sporting este verano. El futbolista lleva días en conversaciones con el Beveren, tanto que el club belga le trasladó el interés en poder concretar la cesión cuanto antes para poder incorporarle a la pretemporada. Dicho y hecho. Las principales diferencias han estado en las condiciones planteadas por el Sporting, concretamente en la opción de compra que ambos han estado negociando, como informó este periódico. Algo que se ha ido limando en las últimas horas. El club gijonés estableció de inicio la condición de pagar unos 300.000 euros en el caso de ejecutar esta cláusula, la misma cifra que depositó hace un año al FK Radnik Surdulica.

Milo, con contrato hasta 2025, mantenía la esperanza de ganarse un hueco en el Sporting. No ha sido posible. Ni tuvo protagonismo con Abelardo, ni tampoco con Miguel Ángel Ramírez. Con este último incluso su presencia se redujo a mínimos. La conversación mantenida con el club antes de las vacaciones ya le mostraron que la mejor opción era la de buscar destino lejos de Gijón. La pasada temporada llegó a participar en 16 encuentros, entre Liga y Copa del Rey. Fue en esta última competición donde mostró su mejor rendimiento, firmando cuatro goles. Dos los hizo ante el Numancia y otros dos, al Rayo Vallecano, siendo determinante en la clasificación en ambas rondas. No vio puerta en Liga.

Con la marcha de Milo, el club tiene en Fran Villalba, Campuzano y Christian Rivera otros tres casos de futbolistas a los que se les ha dejado la puerta abierta para encontrar nuevo equipo. Los tres están citados para iniciar la pretemporada en Mareo el próximo 3 de julio, siendo la situación de Villalba una de las más complejas de gestionar. El valenciano comunicó el pasado verano su deseo de no jugar en el Sporting, incluso después del cambio de propiedad y la marcha del anterior director deportivo, Javi Rico, con el que mantuvo una tensa relación. En el Málaga fue uno de los habituales en el once titular, pero no pudo evitar el descenso de categoría. Campuzano y Rivera, por su parte, mantienen la idea de ganarse un sitio en el equipo pese a conocer las intenciones del club.