La salida de Cali Izquierdoz sigue siendo uno de los temas que marcan la actualidad del mercado en clave Sporting. El central rojiblanco no es una prioridad en el nuevo proyecto del conjunto gijonés y tras frustrarse su incorporación al Santos Laguna, en Argentina siguen a la espera de poder repatriar a uno de los defensas cotizados en la máxima categoría. El último en reivindicar el deseo de poder firmarle ha sido el director deportivo de San Lorenzo.

"No tengo nombres puntuales más allá del de Carlos Izquierdoz. Con el representante de Izquierdoz tuve una charla, me comentó que está con una situación particular en Sporting de Gijón a la espera de que se resuelva", señaló Matías Caruzzo, director deportivo del San Lorenzo, al ser preguntado sobre durante una entrevista en radio La Red por los refuerzos pretendidos para la zaga. "Tanto el cuerpo técnico como a mi nos encantaría, nos daría un salto de calidad importante y lo necesitamos", añadió sobre el Cali como posible sustituto de Gattoni, central que ha firmado por el Sevilla.