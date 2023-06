El "Encuentro sportinguista" deja un mensaje a Orlegi desde Pola de Laviana: congelar abonos ante "tanta incertidumbre" deportiva

«¡Sporting, Sporting!». No era día de partido, pero ayer Pola de Laviana se convirtió en punto de encuentro de la afición rojiblanca. Camisetas, banderas y bufandas envolvieron la capital del concejo desde primera hora del día para celebrar la primera edición del «Encuentro sportinguista», organizado por la peña Róber Canella. Tomó el testigo del frustrado intento de organizar la cuarta edición de la «Concentración de peñas» de la mano del club. Casi 200 seguidores y una veintena de peñas tomaron parte en esta jornada con distinciones a Cundi, Redondo y Roberto Narváez, «Milinko». Ante el inicio de la nueva temporada, una unánime petición: «El club no puede subir el precio de los abonos por segunda vez consecutiva y menos, tras una temporada tan mala».

Desafiando los treinta grados del termómetro y muy pendientes de un inicio de campaña en el que «ya no se puede volver a fallar en los fichajes», el «Encuentro sportinguista» se inició en el Ayuntamiento de Pola de Laviana, donde la organización fue recibida por Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana, y los aficionados, por la banda de música municipal. «Teníamos un interés especial en albergar un evento como éste», explicó el edil. Redondo, exjugador del Sporting, acudió en representación del club, entregando un detalle a la presidenta de la peña Róber Canella, Tatiana Suárez, centrada en que «todos podamos disfrutar lo máximo posible de un día de sportinguismo». En Laviana se esperaba una mayor implicación del Sporting, con presencia de jugadores del primer equipo y un amistoso en Las Tolvas, dos condiciones que se dieron en las tres primeras ediciones de la «Concentración de peñas». No fue posible.

Redondo fue también uno de los tres galardonados del día, por su cercanía con los peñistas. Todos recogieron una coqueta escultura de un hórreo. Teresa Vázquez, madre de Cundi, recibió emocionada la distinción a su hijo. «Es un orgullo, una alegría y también una pena que él no pueda estar aquí, con nosotros», señaló, emocionada, ante tantas muestras de cariño mostradas hacia la leyenda rojiblanca en los últimos meses. La siguiente puede ser la bautizar en campo del San Martín con el nombre de Cundi, algo que desde el Ayuntamiento de Sotrondio se prometió llevar a estudio. Roberto Narváez, «Milinko», quien la pasada campaña estuvo en todos los partidos del Sporting, en casa y fuera, salvo la visita a Huesca, fue premiado por su sportinguismo. «Espero que no haya subida de abonos y de lo deportivo, hasta que no vea los fichajes no hablo», comentó.

«No se ha celebrado como nos hubiera gustado, por causas ajenas a la peña Róber Canella y a la Federación de Peñas, pero es un gran día para la afición del Sporting», detalló Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas. Lo hizo antes de recalcar que «hay mucha gente pensando en renovar el abono y una segunda subida de los recibos no sería mayoritariamente aceptada». «Hay mucha incertidumbre, sobre todo en lo deportivo. Espero que no nos peguen otro sablazo», comentó Paula Besteiro, de la peña Manjarín. «Solo pido sufrir un poco menos», señaló Toño Ramos, de la peña Los Yerbatos de_Bimenes-Redondo. «Como suban los precios van a empezar mal ya la temporada», añadió Juan Luengos, de la peña El Cruce. «¿Quedamos decimoséptimos y encima hay que soltar más dinero? Y encima, no fichamos a nadie», lamentó Roberto Castro, de la peña Los Afayaízos.

La jornada, que se mezcló con el programa festivo de Pola de Laviana por la festividad de San Juan, se culminó con una corderada en el recinto ferial. Chispita, Chapa, Félix, Sanguino y Jorge «el doctor», se encargaron de asar nueve corderos y repartir «unas 160 raciones» abundantes. Estuvieron representadas, además de la peña Róber Canella, peñas como El Cruce, Redondo, Maliayo, Afayaízos, La Tayuela, Manjarín, Cencerru, Los Escalones, El Parrochu, Astur Rubén, La Cueva, Las Sufridoras, Mieres del Camino, La 1905, Mattuso y El Sueve.