La crónica del Sporting de Orlegui: un año de transformación

La última semana de las vacaciones de los jugadores del Sporting es también la que marca el primer aniversario de Orlegi al frente del club gijonés. Este miércoles se cumple un año de la adquisición del club por parte del grupo dirigido por Alejandro Irarragorri. 365 días desde que la propiedad pasara de manos de Javier Fernández a, por primera vez en casi 118 años de historia, un inversor extranjero. Acuerdo de 43 millones de euros, nuevas ideas y un mismo propósito: situar al equipo en Primera. Por el camino, una ampliación de capital de 7 millones, el inicio de la carrera por ser sede del Mundial 2030 con una faraónica apuesta por reformar el campo, mejoras en Mareo con la recuperación de la residencia como proyecto estrella y una temporada deportiva convulsa, lejos del objetivo de pelear por el ascenso, con víctimas como Abelardo, historia viva del club.

Permanentes cambios. En pocas palabras, es la mejor manera de definir cómo ha sido el último año en el Sporting. El año de Orlegi. No se quedará ahí. Al menos, no está en los planes del dueño levantar el pie del acelerador. Las novedades seguirán marcando, prácticamente, el día a día. Ha sido norma desde aquella calurosa tarde en una notaría del centro de Madrid, testigo del histórico cambio de propiedad en el Sporting. La foto de Alejandro Irarragorri junto a Alfonso Villalba, Martin Hollaender y Aleco Irarragorri marca un antes y un después, el inicio de una etapa diferente en el Sporting. No era un dueño al uso, además. El modelo de la multipropiedad se presentaba en Gijón a través de una empresa dueña de otros dos equipos en México, Atlas y Santos Laguna.

Orlegi llegó a Gijón con dos bombas y un claro efecto: devolver la ilusión a un sportinguismo deseoso de un nuevo dueño. El primer paso, convertir al club en candidato para ser sede del Mundial 2030. El segundo, inversión en incorporaciones para creer en volver a estar entre los mejores. Siete millones más de euros en forma de ampliación de capital y lo deportivo, con nombres sobradamente conocidos por El Molinón. Irarragorri mantuvo a Abelardo en el banquillo, reforzado héroe después de evitar el descenso de categoría en las cuatro jornadas finales del anterior campeonato. Fue el primer gran error, porque ni Orlegi acabó comulgando con el Pitu, ni él con el grupo mexicano. Se añadió la vuelta de Jony y José Ángel, junto a refuerzos como Cali Izquierdoz, capitán de Boca. Nadie dudó de la ambición del proyecto.

Ni la mayor subida del precio de los abonos en la última década evitó superar la barrera de los 20.000 abonados, un reflejo de la desbordante confianza depositada por la afición. Mientras el equipo iniciaba la campaña en la línea esperada en lo deportivo, Orlegi estrechaba lazos en la región y mostraba a la Federación Española de Fútbol su firme interés en ser protagonista en la candidatura al Mundial. Las infografías del primer proyecto para el estadio, desveladas en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, mostraban una reforma integral para levantar un campo a la vanguardia, y abriendo un polémico debate, el de desplazarlo unos metros respecto a su localización actual.

Porque la llegada de Orlegi, además de cambios, ha generado un permanente debate. Irarragorri avisó de que habría decisiones impopulares. En base a ello ha ido aplicando "cirugía", como resumió Irarragorri algunos de esos cambios. Lo primero que se hizo visible fue el inicio de las obras de reforma de Mareo, presentadas en noviembre con una primera inversión "de más de 3 millones de euros" apoyadas en los fondos CVC. La vuelta de la residencia, el producto estrella de la primera fase.

A partir de ahí, la irregular marcha del equipo atragantó el final del 2022 y anunció un 2023 tenso, muy tenso. La primera edición del Foro de Aficionados, espacio estrenado para que los sportinguistas intercambiaran sus opiniones con el dueño del club, fue aprovechada por Alejandro Irarragorri para evidenciar el distanciamiento con su entrenador. Mientras el Pitu veía un proyecto más a medio plazo e insistía en que el play-off no podía ser objetivo, el presidente fue tajante: "No lograr el play-off sería un fracaso". Unos días después, el Pitu era despedido tras perder en Santander. Su finiquito se decidió en los juzgados.

Llegó Miguel Ángel Ramírez para asumir el banquillo, un entrenador canario bien conocido por Orlegi, con triunfos de eco internacional como la Copa Sudamericana, pero desconocido en Gijón, donde el técnico inició su primera campaña en el fútbol profesional español. Gragera, jugador de la casa, se fue traspasado al Espanyol, como antes se había ido Diego Mariño al Almería. Al mes siguiente, el club prescindió de Antonio Maestro, responsable de los servicios médicos. Le siguió Falo Castro, hermano de Quini, responsable de seguridad de El Molinón. Llegaron más, incluido un nuevo protocolo de peñas, que empezaron a sentirse ignoradas por el club al no participar en ninguno de sus actos. El proceso, como Orlegi definió desde el inicio su método para devolver al Sporting a lo más alto, metía otra marcha en cuanto a cambios. Los resultados deportivos estaban lejos de lo esperado, con el desgaste añadido que conllevaba. Las soluciones, en lo deportivo, tampoco aparecieron.

Tan mala empezó a ser la dinámica del equipo, que de intentar pelear por el play-off, se pasó a intentar evitar el descenso mientras algunas declaraciones del entrenador empezaban a generar polémica. Alejando Irarragorri volvió a tomar la palabra en marzo para asumir el "fracaso", como no dudó en calificar la temporada. Hubo que esperar a la penúltima jornada para lograr la salvación matemática. El último partido fue quizá el día más duro de la etapa de Orlegi en Gijón. 1-4 en El Molinón ante la ya descendida Ponferradina. La afición volvía a mirar al palco, como antes de la venta del club.

Los días previos al primer aniversario de Orlegi están siendo los de avanzar en los cambios para "estar lo más arriba posible y construir un grupo que pueda pelear por el play-off". Se han ido veteranos como Cuéllar para dejar sitio a refuerzos como Rubén Yáñez, mientras en Mareo se prepara ya la llegada de seis promesas mexicanas que estrenarán la residencia. La evolución en infraestructuras, sin pausa, con más novedades, como la reforma integral del campo número 2 y del terreno de juego de El Molinón, obras asumidas por primera vez en más de dos décadas. "Infraestructuras, estructuras y procesos", la fórmula de éxito de Orlegi en México, a rajatabla a las puertas de su primer año en Gijón. Aniversario con la cuenta pendiente de ir acercando el sueño de volver a Primera. "Tenemos un presente complejo y un futuro excepcional", dijo Alejandro Irarragorri, en junio de 2022, en su presentación. La primera parte, la calcó.