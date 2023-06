Las vacaciones activas de Ramírez y el acuerdo cerrado con Milo: Beveren y Sporting pactan las condiciones y el jugador... ¡tentado ahora desde Serbia!

Ha vuelto a su tierra en vacaciones, como han hecho la mayoría de los componentes de la plantilla del Sporting. Miguel Ángel Ramírez disfruta del tiempo de descanso, principalmente, entre Las Palmas y Agaete, entre la capital de Gran Canaria y el municipio costero de la isla donde creció desde niño. Es un descanso activo, porque el fútbol da poca tregua y menos, cuando hay una plantilla por hacer. En permanente contacto con David Guerra, presidente ejecutivo, y Gerardo García, director de gestión deportiva, además de haber participado en el fichaje de Rubén Yáñez se informa a diario de los movimientos en el mercado. Para el inicio de esta semana se espera oficializar ya la salida en condición de cedido de Uros Milovanovic al Beveren belga, como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, aunque ha habido algún cambio de útima hora.

No fue un final de temporada sencillo para el Sporting. Tampoco para Miguel Ángel Ramírez. El entrenador evidenció su desencanto con la imagen ofrecida en la goleada recibida en El Molinón ante la ya descendida Ponferradina. Cuenta su círculo cercano que su enfado fue más allá del vestuario y la sala de prensa. También llegó a los despachos. Las reuniones en Mareo tras finalizar la temporada, con técnicos y jugadores, dejaron un mensaje claro: «Esto no puede volver a repetirse». El entrenador comparte la filosofía del club, pero como ya deslizó en sus últimas comparecencias, en un verano no hay tiempo para una revolución, algo a lo que no renuncia Orlegi.

Miguel Ángel Ramírez ha estado muy pendiente del final de la temporada en Segunda División y en Primera Federación, siguiendo los partidos de play-off de ascenso en ambas categorías. Al interés personal se une lo profesional y el continuar observando posibles refuerzos tanto de rivales, como de la propia plantilla. El último rojiblanco en lograr el salto de categoría ha sido Pablo García, cedido en el Alcorcón, que consumó el pasado sábado su vuelta a la categoría de plata. En el caso de Pablo no está aún muy claro su papel en la plantilla rojiblanca la próxima campaña. Hay muchas opciones de estudiar una vía para su continuidad en el Alcorcón. Algo similar ocurre en el caso de otro que retorna tras subir a Segunda, Enol Coto. El poleso también podría ampliar su estancia en Ferrol.

Lo que parece seguro es que la primera salida del verano en el Sporting se hará oficial en los próximos días y será la de Uros Milovanovic. Una marcha con bastantes idas y vueltas. El jugador alcanzó un preacuerdo con el Beveren belga hace días y la operación quedaba pendiente ya de los últimos flecos para acabar de formalizarse. Sporting y Beveren sellaron ayer los últimos matices de la negociación, en la que el club gijonés pretende recuperar los 300.000 euros desembolsados hace un año por el atacante serbio. Solo queda que el futbolista estampe la firma. Y ahí, ahora, hay algún matiz. El acuerdo definitivo entre Sporting y Beveren se desarrolló en un contexto en el que la aparición de una oferta de un club serbio en las últimas horas ha hecho dudar a Milo, quien valora el poder estar más cerca de su familia. Los dos clubes esperan ya su decisión para acabar de completar una operación basada en una cesión que incluirá una opción de compra a final de temporada de unos 200.000 euros, sujeta a variables por número de goles y ascenso (el Beveren milita en la segunda categoría de fútbol belga). El conjunto centroeuropeo asumirá la ficha del futbolista y también una parte de la amortización del traspaso que el Sporting debe afrontar este año. Las últimas diferencias han estado en la posición firme del Sporting en incluir un porcentaje sobre una futura venta del jugador en el caso de que el Beveren acabara por hacerse con él en propiedad.