Horas tensas por el culebrón de Milo: el TSC no asume la amortización; el Beveren no tiene acuerdo con el jugador

La salida de Uros Milovanovic, "Milo", ya se ha convertido en un auténtico culebrón en este inicio de verano. Ayer, de hecho, se vivió una jornada frenética a varias bandas, sin que se llegase a alcanzar un entendimiento en uno u otro sentido: TSC Topola y Beveren mantuvieron distintas comunicaciones a lo largo de todo el miércoles con el Sporting, que ahora mismo tiene un solo acuerdo cerrado, el del club belga. La situación ahora mismo es de parálisis tras un intenso tira y afloja, sin que se descarte nada: ni que Milo inicie la pretemporada el día 3 con el resto de la plantilla rojiblanca, lo que parece improbable, o que, incluso, aparezca otro club interesado además de los dos con los que negociaba el Sporting estos días. Hay varios frentes abiertos que están dificultando que las conversaciones se cierren. El Sporting ya tiene todo hecho con el Beveren. Pero no con el TSC.

Por partes. Por un lado, el Beveren tiene un acuerdo total con el Sporting, en una operación avanzada y contada paso a paso por LA NUEVA ESPAÑA, al cubrir todas las demandas: asume el pago de la amortización correspondiente a esta temporada (unos 50.000 euros), la ficha íntegra del futbolista, la opción de compra (unos 400.000 euros) e, incluso, el derecho de recompra que quiere incluir sí o sí el Sporting. El Beveren, que aceleró hace unos cuatro o cinco días en estas gestiones, sí asume estas condiciones. Pero, en cambio, no tiene ahora ya un acuerdo total con el futbolista, pese a los esfuerzos del CEO del Beveren, Antoine Gobin, que mantuvo otra conversación con Milo el martes, como informó este periódico. Sí había un principio de acuerdo antes, pero no ahora. De momento. Por eso lógicamente el Sporting inició los contactos con el Beveren, porque esta operación contaba con el "ok" de Milo, que sí ve en la competición belga una oportunidad para desarrollarse. En cambio, la irrupción del TSC ha cambiado todo. El club serbio ha entrado de lleno. Tiene un acuerdo total con Milovanovic, a quién ofrece mejores condiciones que el Beveren. Pero no con el Sporting. El TSC serbio no cubre, de momento, la parte de la amortización correspondiente a este curso (2023-2024). Sí está en disposición de pagar la opción de compra el próximo curso (los cerca de 400.000 euros). Hoy se restablecerán los contactos.