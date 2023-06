El TSC Backa Topola ha avanzado en las últimas horas para llevarse la cesión de Uros Milovanovic, ganando en la carrera al Beveren. El club serbio está ahora dispuesto a asumir el pago de la amortización (50.000 euros), cumpliendo con las conidiciones que pide el Sporting y que cerró con el Beveren. La oferta económica a Milo es muy superior a la que le ofrece el club belga, que ya parece fuera de la lucha. Aún no hay acuerdo, pero las posturas se han acercado en las últimas horas tras vivir ayer una de sus jornadas más tensas. El TSC llegó a plantearse parar las comunicaciones al no asumir la amortización, como informó LA NUEVA ESPAÑA. El Beveren aún no tiene constancia del "no" del delantero, pero ya lo da por perdido.

Milo, que no entra en los planes de Miguel Ángel Ramírez para el Sporting de Gijón, está a un paso de regresar a la SuperLiga Serbia para jugar en el TSC. El club serbio tendrá una opción de compra sobre unos 400.000 euros. Y el Sporting otra para recomprar al jugador, si lo considera necesario.