"Esté yo o no, el Sporting tiene que hacer un proyecto para pelear el play-off"

Bruno González (Arona, 33 años) recarga estos días pilas en su Tenerife natal. Allí atiende al teléfono para conversar con LA NUEVA ESPAÑA. Mañana, de hecho, será su último día con contrato en el Sporting, después de meses con dos caras: muy duros desde lo colectivo, pero útiles desde el prisma individual tras recuperar sensaciones como futbolista. Hace prácticamente un mes el central canario mantuvo en las instalaciones de Mareo un encuentro con Gerardo García y David Guerra para hacer balance y hablar de futuro. En esa cita quedaron abiertas las puertas a nuevas conversaciones. Pero, de momento, no se han reestablecido los contactos.

–¿Ha vuelto a hablar con el club desde aquella cita?

–No. La verdad es que esa reunión fue la última vez.

–¿Qué le comentaron?

–Hablamos de la temporada pasada. Compartimos impresiones. Fue algo más bien genérico. Me trasladaron que estaban contentos con mi profesionalidad y desempeño, y que hablarían con mi agente.

–¿Dejó usted abierta la puerta a seguir?

–Me preguntaron qué opinión tenía. Comenté que tanto yo como mi familia estuvimos muy a gusto en lo personal. En lo deportivo fue ya más complicado. Al final jugué bastantes partidos seguidos. Y hasta que tuve aquel "problemilla" en la costilla mi nivel fue bueno. Pero sí es verdad que les comenté que quería conocer la idea que tenían, y el proyecto que van a hacer. Un club como el Sporting tiene que estar peleando por algo bonito.

–¿Cree que se necesita una regeneración en la plantilla?

–Esa pregunta no creo que sea para mí. Siempre que tengo una opción de ir a un equipo, salvo el año pasado que estaba la temporada empezada, me intereso por el proyecto, jugadores...

–No se han producido contactos. ¿Cierra la puerta a volver?

–No, para nada. Me marché de vacaciones. Ahora estoy entrenando con mi preparador personal. ¿Cerrar puertas? Ninguna. Desde el primer momento me trataron muy bien todos. Fue una situación difícil. Pero, más allá de eso, siendo egoísta... Me quedo con el ambiente del derbi, del día de Granada, de esos partidos donde realmente disfruté mucho. Ahora hay que mirar los errores que cometió cada uno en su parcela para que lo de este año no vuelva a suceder.

–¿Cómo se encontró con Miguel Ángel Ramírez?

–Muy bien desde el primer momento. Cuando llegó, me había hecho daño en el tobillo. Forcé para jugar ante el Levante, y ahí sí tuve que parar. No podía ni andar. El trato con él fue bueno y muy bueno cuando no jugaba. Cuando hablamos le dije que iba a estar ahí para lo que necesitara. Cuando juegas ya se sabe que siempre todo es bueno.

–¿Ha hecho ya la mudanza?

–La hice, sí. Como fui en noviembre, solo llevé dos maletas nada más (risas). Es de las mudanzas más cómodas que he hecho.

–¿Tiene ya algo definido?

–De momento, nada inminente. Ahora me centro en entrenarme.

–El año fue complicado.

–Sí. En lo personal te cuesta. Ya lo es tras un mes y mes y medio parado, ¡imagínese tras seis o siete! Cuando surgió la opción había otro cuerpo técnico. Hablé con Abelardo antes de ir. Estábamos cerca del play-off, pero luego el objetivo ya fue otro. Y fue difícil. Nunca me había tocado vivir esa situación. Bueno, me tocó con el Valladolid cuando bajamos. Cuando hay mucha tensión es complicado y estresante. No das el nivel que puedes dar. Esté yo o no, el Sporting tiene que hacer un proyecto para pelear por play-off como mínimo. Es complicado. Cada año que pasas en Segunda hay más igualdad en lo económico. Todos los años descienden tres que tienen más músculo económico, pero si no suben se va haciendo ya una bola. Y si pasan años y años y no subes, esa bola va creciendo y es muy grande ya. Salvo los recién ascendidos, la mayoría de clubes tienen el mismo objetivo: entrar en play-off. Ese debe ser el del Sporting. Pero es que esta categoría es complicada. Son muchos equipos y con el tema del límite salarial es difícil.

–¿Se cierra la puerta a jugar en el extranjero?

–No cierro puertas a nada, pero tiene que ser un proyecto que me suponga algún un reto. Cuando vine al Sporting es porque cuando fui con el Betis había vivido algunos de los mejores ambientes del fútbol en El Molinón y porque la ciudad deportiva es espectacular.

–¿Qué le sucede al Sporting para llevar dos años luchando para no bajar a Primera Federación?

–Yo le puedo hablar de este año. Lo del año pasado ya no lo sé. La propiedad creo que quiere hacer las cosas bien y busca lo mejor para el club. Pero esta categoría es muy competitiva. Tienes a quince equipos que pelean por play-off. Y en la clasificación hay veintidós. Es muy muy difícil.

–¿Ha recargado pilas?

–Sobre todo para estar tiempo con la familia. Físicamente, no tuve esa carga de partidos.