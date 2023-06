El TSC se pliega a las exigencias del Sporting por Milo y lanza otra oferta

El culebrón para zanjar la salida de Milo parece cerca de su final después de una semana de constantes vaivenes que han llevado a las negociaciones a vivir todo tipo de situaciones límite. Las gestiones entre el Sporting y el TSC Topola estaban casi caídas el miércoles, con el Beveren a la espera. Pero ayer el club serbio dio un importantísimo acelerón, dejando ya prácticamente fuera de carrera a la vía belga. El TSC está cada vez más cerca de asumir las condiciones impuestas por el club rojiblanco, como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. En Mareo tienen claro que solo dejarán salir a Milo si el equipo serbio (o el belga, con quien tiene un acuerdo desde hace varios días) abonan los 50.000 euros de la amortización del fichaje. Ese punto ha sido el que ha causado tensión, como viene informando este periódico.

El Sporting ha mostrado una actitud negociadora fuerte. No cuentan con Milo, a quien se busca una cesión, pero tampoco están por la labor de regalar a un futbolista por el que hace un año pagaron unos 300.000 euros de traspaso. Menos aún, cuando otro club, el Beveren, sí asume las condiciones impuestas.

Los directivos del equipo serbio hacían ayer números para asumir la demanda de la cúpula rojiblanca. El TSC, al final, parece que hará la oferta económica más potente de las dos gestiones abiertas. Porque al delantero, de 22 años, le ofrecen un salario más elevado que el planteado por el Beveren, que no quiere llegar a esos números. El equipo belga cubría algo más del sueldo que le corresponde a Milo en el Sporting en la campaña 2023-2024. El TSC ofrece un salario mucho más alto. La negociación con la vía serbia no está cerrada, pero sí se han registrado avances a lo largo de ayer que permiten a las partes ser optimistas para que el delantero no tenga que estar la próxima semana en Mareo iniciando la pretemporada. Las condiciones, de cerrarse, serán calcadas: 50.000 euros de amortización, una opción de compra alta (400.000 euros) y otra que se reserva el Sporting de recompra (unos 700.000 euros). El Beveren asume que salvo otro giro (ya van unos cuantos) se quedará sin Milo, con quién tenía un principio de acuerdo. De hecho, había dado luz verde al Sporting a iniciar contactos con el Beveren. En el seno del club belga creen que la vía serbia ha hecho fuertes presiones.

Si se confirma la salida de Milo, el Sporting estudiará de aquí al final del mercado si ficha o no a otro 9, aunque hay otras prioridades antes, como un extremo, o, al menos, un central. Antes de fichar a otro delantero, la prioridad es la de aligerar fichas. En rampa de salida está Campuzano, que quiere seguir. La situación de Djuka está cerrada, salvo oferta inesperada. A Jeraldino se le ha firmado un contrato por tres años y Otero ya mostró que puede jugar arriba. Esa suma ha llevado al club a no incluir inicialmente en pretemporada a Álex Oyón, uno de los jugadores más prometedores en Mareo. Su futuro es incierto tras dos años en Tercera Federación. En el club se le valora positivamente, pero esa confianza no se termina de traducir en oportunidades. Una vía sería una cesión, como le pasó a Enol Coto.