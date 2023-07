Fin al culebrón Milo: se va al TSC Topola tras un último intento del Beveren

Y la montaña rusa llegó a su parada final. Uros Milovanovic, "Milo", se va finalmente al TSC Topola tras decir no al Beveren. Diez meses después, regresa a su país para jugar con un equipo que disputará previa de la Liga de Campeones. La operación quedó ayer virtualmente sellada, aunque no está totalmente cerrada. Faltan pequeños matices, que no hacen peligrar el remate final. Algunas variables en el precio de la opción de recompra que ha dado tanto que hablar.

El club rojiblanco quiere fijarla en 800.000 euros, consciente de que esa cantidad ya es casi el triple de lo que abonó en verano de 2022. O el pago de la amortización. El TSC está muy cerca de llegar a los 50.000 que pide el Sporting. El 29 de junio LA NUEVA ESPAÑA ya informó de que el club serbio asumía que debía cumplir con todas las condiciones demandadas por el Sporting para tener un acuerdo total, y que hacía números para llegar a esas reclamaciones, con avances importantes. Ayer todavía no había alcanzado esa cifra. Pero el acuerdo ya sí, al fin, se daba prácticamente por zanjado. La satisfacción en Uros Milovanovic es total. Hoy, de hecho, se intercambiarán los últimos documentos para rematar la gestión. E, incluso, el acuerdo podría hacerse oficial. Milovanovic llegará esta misma tarde a Gijón junto a uno de sus agentes, Andreas Ottl. Firmará los últimos papeles en Mareo y después viajará de vuelta a Belgrado para incorporarse a su nuevo equipo con celeridad. Ni siquiera se vestirá de corto para hacer la pretemporada con el Sporting, que le ha trasladado la conveniencia de buscar una salida. El mismo Milo fue el encargado de trasladar ayer al CEO del Beveren, Antoine Gobin, su decisión final. El sábado había comunicado al club belga que estaba de acuerdo con la oferta. Sus agentes incluso le habían buscado un billete para volar el martes desde España a Bélgica. Las negociaciones a varias bandas entre el Sporting, el TSC y el Beveren han pasado por todo tipo de fases y situaciones en los últimos días: han experimentado interrupciones, caídas, algunas presiones, tiranteces... El Beveren consiguió cerrar un acuerdo con el Sporting hace aproximadamente una semana, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, tras mantener contactos entre clubes durante más de un mes. Pero en ese impás, y ante la lentitud para sellar un acuerdo al no querer inicialmente asumir el pago íntegro de la amortización (50.000 euros), se metió de por medio el TSC Topola, que se ha llevado el gato al agua. Incluso en los últimos a los agentes del atacante les llegó una oferta de Bulgaria que no fue escuchada. Y la oferta del club serbio ha sido vista en todo momento por el entorno más estrecho del jugador como la mejor posibilidad para que el delantero, de 22 años, continuase su carrera. El contrato recoge una serie de cláusulas que son beneficiosas para el club. Una serie de "bonus" por el rendimiento del jugador. Milo tiene dos años más de contrato en el Sporting y la posibilidad de sumar uno opcional, pero el TSC podrá hacerse con la propiedad del futbolista pagando 400.000 euros el próximo verano. El club continuará ahora negociando la salida de Víctor Campuzano, con mercado en el extranjero.