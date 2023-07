Djuka, sobre su situación en el Sporting: "Voy a dar todo por ascender este año"

"Vengo con muchas ganas, como todos los años". La mirada de Djuka es de nuevo la del cazador del gol. El delantero del Sporting volvió ayer a dar muestra de su motivación durante las pruebas médicas previas al inicio de los entrenamientos, que comenzarán esta tarde en Mareo (18.00 horas, campo 1). "Voy a dar todo por ascender este año", subrayó el balcánico antes de dar prácticamente por hecha su continuidad en el club esta temporada. "Con el mercado nunca se sabe. No puedo decirlo al cien por cien, pero el club quiere que me quede y yo quiero quedarme. Entonces…", deslizó con media sonrisa.

Es uno de los futbolistas más queridos por la afición del Sporting y lo sabe. Djuka asume la responsabilidad añadida de ser algo más que el delantero centro del equipo y el mejor pagado de la plantilla. Es también uno de los líderes en los que confía parte de la grada para volver a mirar a lo más alto. "Desde el primer día, cuando llegué, lo sentí (la responsabilidad). Siempre doy el cien por cien por este equipo, siempre meto el pie. Todo el mundo sabe lo que quiero a este equipo. Voy a dar todo por ascender con este equipo. Siempre he dicho que es lo que me falta. Espero que sea este año", destacó el jugador rojiblanco.

Djuka se mostró ambicioso después de dejar claro que "el Sporting debe pelear siempre por cosas bonitas. En los últimos años no lo hemos hecho bien, por eso espero que ya toca. Tenemos que estar arriba y pelear por algo bonito". No lo dijo explícitamente, pero en parte, por la sensación de estar en deuda con una afición a la que ve como "la mejor". "Vamos a darlo todo. Es normal que no estén contentos por los últimos dos años, pero esta temporada va a ser mejor, seguro", sentenció antes de poner en valor el hecho de partir de cero con el mismo entrenador, Miguel Ángel Ramírez. "Ayuda mucho. Vamos a conocernos un poco más. Significa mucho para él hacer la pretemporada con todos los jugadores", aseguró.

En cuanto a la plantilla, el jugador del Sporting quiso hacer una defensa de los jugadores que están actualmente en nómina tras un inicio de verano en el que sólo se ha registrado una incorporación, la del portero Rubén Yáñez. "¿Fichajes? Es más pregunta para la directiva. Con los jugadores que tenemos es suficiente. Tenemos mucho talento. Podemos hacer muchas cosas con este equipo", señaló el atacante del Sporting. En este sentido, dejó ver su apoyo a Fran Villalba, que regresa tras su cesión en el Málaga y al que el club le busca acomodo. "Es un buen jugador, lo dije siempre. Me gusta jugar con él, me dio muchas asistencias cuando jugamos juntos. Es un jugador diferencial. Nos va a ayudar seguro", reivindicó.

El que tiene la maleta preparada para volver al fútbol serbio es Milo, un buen amigo de Djuka. "Hablé con él y le dije que es una buena opción. Va a un equipo que el año pasado acabó segundo y va a hacer previa de Liga de Campeones. Es un buen equipo y puede hacer buena temporada allí", comentó sobre su compatriota. Fue antes de ofrecer su opinión sobre lo que tiene que ser este nuevo Sporting en plena construcción. "Me gustaría un equipo con ganas, con hambre, con una mentalidad ganadora. Desde el primer día que estemos focalizados en ello", concluyó.

El que sigue con la mente puesta en completar su último año de contrato en Gijón es Cali Izquierdoz. El argentino fue uno de los futbolistas que se pasó ayer por Mareo y por el Hospital de Begoña, en la segunda jornada de pruebas médicas del equipo. Tuvo oportunidad de saludar, entre otros, a Gerardo García, director de gestión deportiva, mientras espera cómo se desarrollan estos días de mercado. El club y el futbolista están abiertos a escuchar propuestas, aunque después de romperse las negociaciones con Santos Laguna, por el momento nada convence al futbolista para optar por una salida.

Mareo y Sporting Atlético. Los que también se dejaron ver en Mareo para ultimar el inicio de la pretemporada fueron Miguel Ángel Ramírez y su cuerpo técnico. Llevan días trabajando en una preparación que se iniciará con la previsión de no hacer ninguna salida más allá de la gira mexicana y los amistosos que se disputen fuera de Mareo. El resto de jornadas tendrán las instalaciones rojiblancas como protagonistas. En esta primera semana, el equipo solo tendrá el domingo como día de descanso. Por otra parte, el club ha hecho oficial el nuevo nombre que adoptará a partir de ahora el Sporting B, pasando a denominarse Sporting Atlético.