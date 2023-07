La afición pide al Sporting "fichajes" para "aspirar a estar en play-off"

"Vimos más goles que la temporada anterior". Ismael López fue uno de los 600 aficionados que llenaron ayer el campo número 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo, escenario del primer entrenamiento de la pretemporada del Sporting. La nueva campaña ilusiona tanto a los jóvenes como a los veteranos que acompañaron al conjunto gijonés en su puesta de largo. La expectación era tal que aun habiendo comenzado ya la sesión de entrenamiento, los aficionados seguían entrando en el campo de entrenamiento número 1 de Mareo. Ganas de ver de cerca a los futbolistas y dos ideas claras y repetidas entre los asistentes: "Necesitamos fichajes y hay que aspirar a pelear por el play-off".

Muchos niños, caras de ilusión y esperanza en vivir una temporada mejor que las dos anteriores. Pese a ser pronto para sacar conclusiones, enseguida varios futbolistas como Enol Coto o Gaspar Campos, autor de dos buenos goles que maravillaron a la afición, llaman la atención. Entre los asombrados se encontraba Roberto Sierra: "Gaspi (Gaspar Campos) este año tiene que ser indiscutible, no me cabe ninguna duda de que la va a romper". Alicia Méndez también coincide con el abonado rojiblanco: "Gaspi y Djuka deben ser intocables pase lo que pase". El estreno del flamante nuevo fichaje de Rubén Yáñez en juego ha de esperar, ya que no participó en el partidillo organizado por Miguel Ángel Ramírez, pero detrás de su portería, donde se ejercitó con el entrenador de porteros, ya despertó pasiones, sobre todo entre los más jóvenes, que le pedían sus guantes.

Pese a la alegría de volver a disfrutar de su pasión, el Sporting de Gijón, la tónica general entre la afición era la preocupación por la falta de fichajes. Las opiniones eran diversas, pero la gran mayoría coincide con que se han de reforzar la delantera y la defensa. Aunque Sergio González, aficionado acérrimo del club, añadía: "necesitamos reforzarnos con un extremo por la izquierda". Uno de los nombres que más sonó entre la hinchada fue el de Chadi Riad, central del Fútbol Club Barcelona. Según Alfonso Martínez, "Riad puede ser un grandísimo fichaje para nosotros". Las vistas de la afición se sitúan en el play-off de ascenso ya que "puede parecer optimista, pero cuanto menos cuentan con nosotros mejor lo hacemos, como en 2008 o 2015", según comentaba Hugo González Alonso. Méndez confía también en los play-off pero con un asterisco: "si se hace un buen mercado podríamos llegar a los play-off, aunque va a ser complicado".

Las esperanzas de la afición también están puestas en que Uros Djurdjevic, Djuka, vuelva a su mejor versión de la temporada 2021-2022 en la que anotó 14 tantos. El del jugador serbio fue uno de los nombres que estaban en boca de todos, durante el partido dividió a la afición al intentar anotar de tacón un par de veces. Aficionados como Jorge García decían: "hazlo fácil, que esto se trata de marcar goles, no de hacer acrobacias". Otros, sin embargo, aplaudían las acciones del ariete con una sonrisa que reflejaba su diversión.

Algunos hinchas como González también confían en que Víctor Campuzano este año pueda gozar de continuidad y aportar grandes minutos de juego. Con el debate abierto, todos terminaron la jornada en la esquina del campo próxima a los vestuarios, donde el equipo repartió autógrafos antes de irse a la ducha. Los últimos en marcharse, Yáñez y Varane.