"Continuar con un diseño clásico es un acierto"

"Me gusta más que la del año pasado, sobre todo la equipación al completo con los pantalones y las medias. Me gusta el cambio al blanco". Luis Avilés fue uno de los que ayer se pegó al escaparate para ver de cerca la nueva equipación del Sporting, presentada por el club en el Acuario de Gijón. La reluciente nueva zamarra rojiblanca, que llevó a los encargados de las dos tiendas oficiales a trabajar en renovar escaparates desde primera hora de la mañana, gusta entre los aficionados. "Los cambios respecto a la de la temporada pasada hace que parezca un poco más simple pero también la hace más bonita", comentó otro seguidor, Pedro Julián Ortiz. Y como su respuesta, la de muchos.

En la simpleza está la excelencia, ya que son multitud de aficionados que repiten esta idea. "Me gusta continuar con un diseño clásico y tradicional, que se dejen las innovaciones para la segunda y la tercera equipación", aseveró Roberto Bueno, al otro lado del cristal de la tienda oficial de la gijonesa calle de San Bernardo. Allí se acercó también Facundo Rueda, abonado del club desde hace más de treinta años, quien concuerda con la buena opinión general: "Llevo toda mi vida viendo camisetas del equipo y esta es de las más bonitas que he visto en los últimos años". No sólo los gijoneses han acabado enamorados del nuevo diseño, Alfonso Manuel Santiago Caldera, extremeño que pasa sus vacaciones en Gijón, se acercó a la tienda del club para conseguir un bonito recuerdo sin saber que ayer se encontraría con la nueva remesa de camisetas. "Venía por la del año pasado, que me gustó, pero la de este año me parece incluso más llamativa, es un buen recuerdo que me llevo de la ciudad, además de que siempre he simpatizado con el equipo", apuntó antes de ser atenido por Thais Álvarez y Eugenia del Prado.

Pese a que ha generado mayoritariamente opiniones muy positivas, se repite entre los aficionaos un detalle que la haría aún mejor. "Si la espalda fuera también rayada sería perfecta, es lo único que me falla", comentó Antonio López. Son varios los que coinciden en que la espalda no debería ser lisa y continuar las franjas del torso. "El hecho que sea lisa me desentona bastante", declaró Rubén Díez. Para David Gutiérrez, sin embargo, es demasiado pronto para hablar de lo bonita que es o deja de ser la vestimenta: "Al final las camisetas las hacen bonitas las temporadas buenas".

Tampoco ha pasado desapercibido para los aficionados uno de los cambios más controvertidos, el cambio de color de los pantalones de color azul al blanco. "El pantalón blanco no me gusta nada, no es el Sporting que yo conozco" dijo Juan José López, junto a su padre, Pedro López, que se mostró más indiferente ante el cambio. "A mi la equipación me gusta, como si el pantalón fuese negro, lo importante es el club", señaló.

Entre los primeros en acercarse a la tienda, también hubo alguna reivindicación. Luis Avilés, pese a gustarle el cambió, recalcó un nuevo problema: "El blanco del pantalón va a acabar el partido siendo marrón". Entre los aspectos más negativos, el precio. "Ochenta euros me parece excesivo para un equipo que está en Segunda. Esos son precios del Madrid y el Barcelona", comentó Pedro López. A ello se sumó Julián Ortiz: "El precio es lo que me echa para atrás, aunque me parece muy bonita".