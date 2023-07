La equipación del Sporting sorprende entre jureles gigantes con algunos detalles y gusta: "El diseño clásico es un acierto"

"Hay sportinguistas en la tierra, volando en el cielo, y también en el mar". David Guerra inició así la singular presentación de la nueva camiseta del Sporting. A su espalda, en el tanque de los carans o jureles gigantes del Acuario de Gijón, dos buzos aparecieron portando en sus manos la nueva camiseta del conjunto rojiblanco. El modelo, sin sorpresas respecto a lo que ya se sabía: línea tradicional y recuerdo a épocas anteriores a través de los pantalones blancos y las medias rojas. Fue el uniforme de partidos tan emblemáticos como la recordada eliminatoria de la UEFA disputada ante el Estrella Roja en Estambul en 1991.

La nueva camiseta del Sporting "vuelve a las líneas rojiblancas un poco más anchas", pasando a tener cuello redondeado, en rojo. Hay varios guiños en su tela, como un parche de color oro, en un extremo del frontal, con la leyenda "Tradición desde 1905", año de la fundación del club. También una de las frases del himno figura en la parte superior trasera: "Sporting a la lucha". El nuevo patrocinador principal, Jalisco, luce en negro en el frontal. El presidente ejecutivo recordó que para su elaboración "hemos escuchado a los veteranos y tenido muy en cuenta la opinión de los aficionados" y rompió una lanza a favor de renovar los colores de pantalón y medias. "Entiendo que haya personas que no estén de acuerdo, pero necesitamos atrevernos trayendo nuestra historia al presente para hacer cosas nuevas. Durante este tiempo hemos recibido muchos halagos y muchas críticas. Es un paso adelante con una explicación histórica", argumentó antes de lamentar que se filtrara el modelo definitivo un día antes de su presentación. José Ángel, jugador del primer equipo, Paula Redruello, del femenino, Paula González, del infantil, y Diego Portilla, del Genuine, lucieron las nuevas prendas.

Joaquín Alonso defendió la vuelta al pantalón blanco tras asumir que ha generado cierto debate entre la afición. Habló de que estaba presente en los comienzos del club, "si nos remontamos a 1915, cuando había fotografías de cuando se jugó algún partido en Madrid". El responsable de las relaciones institucionales del Sporting e histórico futbolista del club recalcó que, durante su época, "a todos nos encantaba jugar con el pantalón blanco". Recordó la temporada 82-83, cuando con Boskov, jugaron con el pantalón blanco "contra el Barcelona de Maradona y empatamos uno. Siempre nos sentó muy bien". Añadió que, en cierta manera, el pantalón blanco y las medias rojas tuvieron algo de talismán.

La presentación de la nueva camiseta del Sporting contó con la presencia de la cúpula directiva del club. David Guerra, presidente ejecutivo, estuvo acompañado por Martin Hollaender, director financiero de Orlegi y consejero del club gijonés, y el propio Joaquín Alonso. El Ayuntamiento estuvo representado por Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón; Jesús Martínez Salvador, portavoz del Gobierno; y Jorge Pañeda, concejal de Deportes. No faltó Alejandro Beneit, director del Acuario de Gijón. El club, además, invitó a veinte abonados al acto, elegidos por sorteo, y también estuvo presente una representación de la Cocina Económica, colaboradora de la Fundación a través de Marea Rojiblanca.

El club presenta hoy los abonos

El Sporting presentará esta mañana los nuevos abonos para la próxima temporada. El acto se realizará en la sala de prensa de Mareo, a partir de las 10.00 horas, minutos antes del inicio de la última sesión de entrenamiento de la semana del primer equipo. El club parte con el objetivo de intentar dar continuidad a los algo más de 20.000 abonados conseguidos la pasada campaña, la primera de Orlegi en Gijón. En ello está también una de las claves del próximo límite salarial, ya que esta partida es tenida en cuenta y supone, además, una de las inyecciones de ingresos más importantes tras correspondiente al reparto televisivo. En las últimas semanas se han ido estudiando diferentes fórmulas para dar respuesta a las demandas de los aficionados. David Guerra reconoció ayer que Unipes ha sido uno de los colectivos en enviar una propuesta. El club viene de aplicar subidas el año pasado que en algún caso duplicó la cuota anterior.

«Continuar con un diseño clásico es un acierto»: La primera jornada de ventas, entre aplausos al modelo y alguna crítica al precio

«Me gusta más que la del año pasado, sobre todo la equipación al completo con los pantalones y las medias. Me gusta el cambio al blanco». Luis Avilés fue uno de los que ayer se pegó al escaparate para ver de cerca la nueva equipación del Sporting, presentada por el club en el Acuario de Gijón. La reluciente nueva zamarra rojiblanca, que llevó a los encargados de las dos tiendas oficiales a trabajar en renovar escaparates desde primera hora de la mañana, gusta entre los aficionados. «Los cambios respecto a la de la temporada pasada hace que parezca un poco más simple pero también la hace más bonita», comentó otro seguidor, Pedro Julián Ortiz. Y como su respuesta, la de muchos.

En la simpleza está la excelencia, ya que son multitud de aficionados que repiten esta idea. «Me gusta continuar con un diseño clásico y tradicional, que se dejen las innovaciones para la segunda y la tercera equipación», aseveró Roberto Bueno, al otro lado del cristal de la tienda oficial de la gijonesa calle de San Bernardo. Allí se acercó también Facundo Rueda, abonado del club desde hace más de treinta años, quien concuerda con la buena opinión general: «Llevo toda mi vida viendo camisetas del equipo y esta es de las más bonitas que he visto en los últimos años». No sólo los gijoneses han acabado enamorados del nuevo diseño, Alfonso Manuel Santiago Caldera, extremeño que pasa sus vacaciones en Gijón, se acercó a la tienda del club para conseguir un bonito recuerdo sin saber que ayer se encontraría con la nueva remesa de camisetas. «Venía por la del año pasado, que me gustó, pero la de este año me parece incluso más llamativa, es un buen recuerdo que me llevo de la ciudad, además de que siempre he simpatizado con el equipo», apuntó antes de ser atenido por Thais Álvarez y Eugenia del Prado.

Pese a que ha generado mayoritariamente opiniones muy positivas, se repite entre los aficionaos un detalle que la haría aún mejor. «Si la espalda fuera también rayada sería perfecta, es lo único que me falla», comentó Antonio López. Son varios los que coinciden en que la espalda no debería ser lisa y continuar las franjas del torso. «El hecho que sea lisa me desentona bastante», declaró Rubén Díez. Para David Gutiérrez, sin embargo, es demasiado pronto para hablar de lo bonita que es o deja de ser la vestimenta: «Al final las camisetas las hacen bonitas las temporadas buenas».

Tampoco ha pasado desapercibido para los aficionados uno de los cambios más controvertidos, el cambio de color de los pantalones de color azul al blanco. «El pantalón blanco no me gusta nada, no es el Sporting que yo conozco» dijo Juan José López, junto a su padre, Pedro López, que se mostró más indiferente ante el cambio. «A mi la equipación me gusta, como si el pantalón fuese negro, lo importante es el club», señaló.

Entre los primeros en acercarse a la tienda, también hubo alguna reivindicación. Luis Avilés, pese a gustarle el cambió, recalcó un nuevo problema: «El blanco del pantalón va a acabar el partido siendo marrón». Entre los aspectos más negativos, el precio. «Ochenta euros me parece excesivo para un equipo que está en Segunda. Esos son precios del Madrid y el Barcelona», comentó Pedro López. A ello se sumó Julián Ortiz: «El precio es lo que me echa para atrás, aunque me parece muy bonita».