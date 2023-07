La Federación de Peñas ve "excesivos" los precios y Unipes "anima" a renovar

"Ojalá ese optimismo del que habla David Guerra sea real en los próximas semanas, porque ahora mismo, personalmente, no lo palpo", apunta Emilio Llerandi. El vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas se muestra crítico ante la política de precios de los abonos. Desde la Unión de Peñas Sportinguistas, Unipes, su presidente, Gustavo Alonso, lanza un mensaje conciliador: "Siendo conscientes del esfuerzo económico que supone, y más en la situación económica general en la que las familias soportan, animamos a los sportinguistas a renovar el recibu, como aquí decimos".

"Esperaba que no hubiera ninguna subida de precios tras lo vivido la pasada campaña y el mal resultado deportivo", señala Emilio Llerandi. "Las tarifas para este año me parecían moderadas hasta conocer que no incluyen Copa del Rey y un hipotético play-off (para los que no sean socios de honor). Ahí ya me parece un poco excesivo", amplía. En todo caso, el vicepresidente de la Federación de Peñas desea que la inversión deportiva sea acorde a estos nuevos abonos y "las próximas semanas la gente se reenganche". También confía en "poder vernos pronto para poder llegar a un acuerdo para el nuevo protocolo de peñas, porque no lo hemos firmado, de momento". El Sporting quiere firmarlo con cuatro colectivos: Federación de Peñas, Asociación de Veteranos, Grada de Animación y Unipes. Los dos últimos ya han firmado.

En esa línea, Gustavo Alonso, dirigente de Unipes, refuerza su respalado al club rojiblanco y también anima "a darse de alta a todas aquellas personas que lleven incorporado el sportinguismo en su ADN. Creemos en la propuesta del club, tanto a nivel social como deportivo, y desde Unipes queremos ser una parte importante desde el área social que contribuya a que el Real Sporting regrese y nunca más se vaya de Primera División".