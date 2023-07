"Si nos pusiéramos muy nerviosos cuando nos quedan dos meses para la competición, mal haríamos". David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, analizó la actualidad rojiblanca tras la presentación de los nuevos abonos del Sporting. El directivo rojiblanco se mostró ambicioso, tanto en la política de fichajes como en el objetivo marcado por el club para esta temporada. "Hay que ir a por los mejores nombres, pero con tiento y calma. Nos gustaría traerlos todos el primer día, pero la realidad del mercado es la que es y es lo que tenemos", señaló sobre el hecho de que solo Yáñez se haya incorporado en este mercado veraniego.

"Estamos trabajando para presentar caras nuevas. Este mes tenemos que traer jugadores que nos apuntalen la columna vertebral del equipo", explicó Guerra. "Lo que no vamos a hacer es tener la cabeza loca. No podemos tener la cabeza loca", recalcó al asegurar que "hay muchos intereses" por los jugadores seguidos por el conjunto rojiblanco. No citó nombres, pero sí destacó que son perfiles "de garantías y tienen la calidad de la categoría o por encima de la categoría. Los mejores que podemos traer". Entre otras cosas, porque asumió que "necesitamos subir el nivel".

En cuanto a cómo se manejarán las bajas, con jugadores como Campuzano, Fran Villalba o Christian Rivera a los que, en principio, se les ha abierto la puerta de salida, el presidente ejecutivo invitó primero a que todos los jugadores se lo ganen en pretemporada. "Hay gente que debe demostrar que quiere estar en el club", deslizó. En base a ello, comentó, se tomarán decisiones "en un alineamiento con el cuerpo técnico, para entender las necesidades que tiene la plantilla e intentar hacer prevalecer la voluntad del club".

En cuanto al objetivo deportivo de este año, Guerra marcó dos velocidades. "Lo primero es construir un equipo, primar un equipo que nos represente y compita. Y que merezca pelear por las plazas del play-off", deslizó. También quiso dejar claro que pensar antes en otras cosas "sería equivocarnos".

Por último, Guerra también habló de la relación con las peñas, uno de los objetivos que el club incluyó en su nueva campaña de abonados como aspecto a cuidar a través de atender propuestas como las realizadas por Unipes. "Hay una relación clara y directa también con la Federación de Peñas. El objetivo con el nuevo protocolo de peñas es regularizar la situación, cómo nos vamos a relacionar. Y a partir de ahí, ser flexibles. Estamos abiertos y flexibles a eso. En ningún caso hay intención de destruir, ni alejar, ni dejar de lado a las peñas. Queremos que cada uno tenga su lugar. Estamos abiertos a continuar esa conversación. Este club lo construimos todos", explicó.